Réouverture de la frontière belge : les débitants de tabac du Nord vont de nouveau tousser

En moyenne, les débitants de tabac du Nord ont enregistré des hausses des ventes de 40 à 45 %, durant les trois derniers mois. En Avril, Christophe Caloon, le patron du "Kazak", à Bray-Dunes dans le Dunkerquois, a même vendu huit fois plus de cigarettes qu'en temps normal.

Des clients jamais vu

"Nous avons eu des clients qu'on ne voyait jamais ; ils étaient contraints de venir chez nous, puisque la Belgique était fermée. Nous avons vendu des produits qu'on ne vendait jamais, avec notre gamme réduite."

Le tabac nous a sauvé !

Mais son bar-tabac-pmu est le dernier avant la frontière belge, alors, dès ce lundi, les ventes vont chuter de nouveau. "La vérité c'est qu'il n'y a pas moins de fumeurs en France, mais il y en a moins qui fument français. Et fiscalement, cela représente des pertes énormes, pour l'Etat."

Le niveau des ventes de ces derniers mois représentent 1,5 millions de fumeurs en plus. "C'est la réalité de ce que devrait être le marché français," explique Patrick Falewee, le président des débitant de tabacs du nord, qui est installé à Dunkerque. Ce qui permet de mesurer l'ampleur des ventes transfrontalières, estiment les professionnels qui réclament toujours une harmonisation des prix, avec nos voisins belges et luxembourgeois.

Les achats en Belgique ont repris

Mais comme, c'est le bar qui fait normalement vivre son établissement et ses 5 salariés, cette réouverture de la frontière belge, Christophe Caloon l'attend : "la fermeture de la frontière nous a aidé d'un côté, pour le tabac, mais nous n'avions plus nos clients belges dans les campings ou les résidences secondaires, et qui viennent boire un verre, chez nous."

Concrètement, les débitants de tabac sentent bien que les achats en Belgique ont repris depuis déjà plusieurs semaines. Certains clients ont pris le risque -assez modéré finalement- de passer la frontière pour se ravitailler. Depuis quelques jours, les bus urbains de Dunkerque ont même repris leurs rotations jusque de l'autre côté de la frontière, après Bray-Dunes.