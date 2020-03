Réouverture de la maternité du Blanc : le poisson d'avril doux-amer du collectif Cpasdemainlaveille

Emmanuel Macron qui s'excuse et annonce la réouverture de la maternité du Blanc en vidéo ? Improbable ? Oui ! Regardez la date ! Le collectif Cpasdemainlaveille, adepte de l'humour grinçant, n'a pas manqué l'occasion en ce 1er avril sous le signe du Covid 19 d'envoyer une pique à l'exécutif.

Le collectif Cpasdemainlaveille avait déjà mis en cause Emmanuel Macron, de manière parodique, en novembre dernier, lors d'un "banquet des assassins" de l’hôpital du Blanc

C'est une vidéo de 2 minutes 34 secondes précisément. On y voit Emmanuel Macron derrière un pupitre très officiel avec inscrit au fronton le lieu et la date de l’événement : Le Blanc, 1er avril 2020.

Très vite les doutes sont dissipés. Non, la voix n'est pas celle du chef de l'Etat et oui, nous visionnons bien une vidéo parodique comme il en existe des milliers sur Internet. Mais dans cette vidéo où Emmanuel Macron présente donc de "sincères excuses" pour avoir "comme ces prédécesseurs [...] détruit l'hopital public" , la parodie ne sert pas qu'à faire sourire mais bien à interpeller les consciences.

Poisson d'avril militant

Normal c'est le Collectif Cpasdemainlaveille, farouche défenseur de la maternité du Blanc qui publie ce poisson d'Avril à l'ironie mordante. Emmanuel Macron y confesse que son plan Ma Santé 2022 était "une bêtise, une erreur" qui a transformé les hôpitaux ruraux "en dispensaires dignes du XIXe siècle" alors que "Nous en avons pourtant tellement besoin...".

L’hôpital du Blanc a "largement fait les frais de cette politique" poursuit la vidéo en rappelant la fermeture de la maternité ("temporaire" en juin puis définitive en octobre 2018) et celle ("temporaire" ?) du bloc opératoire depuis quelques jours. Emmanuel Macron - qui a réellement annoncé dans la vidéo d'origine un plan massif d'investissement pour l’hôpital - finit dans ce détournement par présenter ses excuses et s'engage à rouvrir "dès l'été 2020" la maternité et le bloc opératoire de l’hôpital du Blanc avant de conclure par un solennel "Vive la République, vive la Brenne".

Dans un communiqué explicatif, le collectif Cpasdemainlaveille se déclare "confiné mais pas résigné !" "La lutte pour la ré-ouverture de la maternité du Blanc et le maintien de l’hôpital du Blanc est plus que jamais d'actualité", expliquent les militants avant de déclarer "Nous avons besoin d’hôpitaux, partout et même pour les ruraux".

