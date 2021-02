Réouverture de la mosquée de Pantin : le préfet pose ses conditions

Dans un communiqué publié ce lundi, le préfet de la Seine-Saint-Denis rappelle qu'il pose des conditions pour la réouverture de la mosquée de Pantin. Il se dit prêt à "ouvrir des discussions avec les fidèles, à l'exclusion" du directeur M'hammed Henniche et de l'iman Ibrahim Doucouré".

L'imam controversé de la mosquée de Pantin avait annoncé, le 25 octobre 2020, sa mise en retrait de ses activités. Il voulait, disait-il, favoriser l'apaisement tout en réfutant les reproches qu'on lui faisait.

Gérald Darmanin, avait annoncé la fermeture de la grande mosquée de Pantin, suite à l’assassinat de Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines). Il était principalement reproché à la mosquée d’avoir partagé sur sa page Facebook la vidéo d’un parent d’élève se plaignant de l’enseignant, après la diffusion en classe de caricatures de Mahomet.

Dans un communiqué publié ce lundi, le préfet précise que "Le ministre a indiqué que si la mosquée était gérée dans de meilleures conditions, sans risque de dérapage séparatiste, elle pourrait rouvrir et l'association retrouver son caractère cultuel".

Il rappelle qu'il y a eu des pétitions de fidèles qui demandait le départ de M'hammed Henniche.

Le préfet indique que "Grâce au dialogue conduit par le maire avec les fidèles, des gages de saine gestion, s'inscrivant dans le cadre républicain défini par le gouvernement, ont été esquissés, reposant sur un changement décisif de gouvernance, la précédente gouvernance ayant gravement failli lors de l'attentat de Samuel Paty, comme l'a reconnu le juge administratif à deux reprises."