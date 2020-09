Réouverture d'une route départementale entre Menton et Sospel après plusieurs mois de fermeture totale et partielle. Une petite partie des inondations de 2019 est ainsi effacée.

Réouverture de la RD 2566 entre Menton et Sospel

Les riverains sont soulagés. Après des mois de fermeture puis de circulation alternée, la route départementale 2566 est rouverte totalement. C'est à la suite des inondations du 24 novembre 2019 qu'un éboulement avait bloqué cet axe important entre Menton et Sospel à l'Est des Alpes-Maritimes contraignant les riverains et utilisateurs de cette route à faire un gros détour. La RD avait été ainsi bloquée totalement pendant presque tout l'hiver.

Elle avait rouvert partiellement en février, mais depuis ne fonctionnait que par des feux tricolores obligeant les automobilistes à patienter de longues minutes. Depuis ce lundi, l'axe routier est libéré totalement. Il a fallu pour ce faire purger la falaise, la consolider en bétonnant les parties les plus fragiles, puis installer des filets de protection. De gros travaux effectués par le Conseil Départemental.