Réouverture de sept restaurants pour routiers en Vaucluse

Le préfet de Vaucluse autorise la réouverture de sept restaurants sur l'autoroute A7 et la nationale 7 pour des repas du soir et des petits déjeuners pour les professionnels de la route.

Le préfet autorise la réouverture sept restaurants en Vaucluse, uniquement des relais routiers, pour accueillir des professionnels de la route. Les quatre restaurants des aires d'autoroute de Mornas, Sorgues et Morières-lès-Avignon pourront donc servir des repas et des petits déjeuners de 18 heures à 10 heures. Trois restaurants de la Nationale 7 peuvent aussi servir à manger aux routiers le soir à Lapalud, Mornas et Courthézon.

Pour livrer correctement, il faut un repas chaud à table

Au Relais du Soleil de Courthézon, Chantal Ponzo sert les routiers depuis 32 ans. Elle rouvrira son restaurant lundi soir, le temps que son chef réapprovisionne les réfrigérateurs. La propriétaire de ce restaurant ne servait pas de plats à emporter car son comptable le lui avait déconseillé dans le premier confinement. "Maintenant, pas de soucis pour des repas chauds servis à table le soir et des petits déjeuners avec douche le matin. Pour que les routiers puissent livrer correctement, il faut qu'ils soient respectés. Un plateau dans le camion quand il commence à faire froid dans la cabine, je trouve ça impersonnel. Dès lundi, ils seront à table en quinconce pour éviter le face-à-face. Mon cuisinier et la serveuse du soir se languissent de travailler à nouveau."