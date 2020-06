Réouverture de toutes les plages : les élus en appellent au civisme

Dans les Alpes-Maritimes, le préfet avait donné l'autorisation à 12 communes (dont Cannes, Nice, Mandelieu, Menton...) qui en avaient fait la demande de rouvrir leurs plages selon le concept de "plage dynamique" imposé. Les plages de quatre communes littorales restaient encore fermées : à Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu et Eze. Elles rouvrent ce mardi 2 juin. Il faudra respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre les personnes, mais fini la plage dynamique et l'obligation de circuler, on pourra poser sa serviette ou planter son parasol dans les galets en toute liberté.

"C'est bien de lâcher la bride"

Selon le décret de la phase 2 du déconfinement publié lundi 1er juin, les préfets et les mairesse réservent le droit d'effectuer des contrôles, d'imposer le port du masque de protection, voire de fermer les plages si la distanciation physique n'est pas respectée et si des rassemblements de plus de 10 personnes à un même endroit de la plage sont observés.

A Saint-Jean-Cap-Ferrat, on attend avec impatience de pouvoir profiter des charmes de la plage : "c'est bien de lâcher la bride" témoigne un promeneur venu pique-niquer sur la plage.

"Il y aura des contrôles de la police municipale et de la gendarmerie" prévient Jean-François Dietrich, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat mais il compte surtout sur le civisme de la population : "J’étais pour un déconfinement progressif, le public a plutôt bien respecté l'interdiction d’accès aux plages, y compris pendant les longs week-end de l'Ascension et de la Pentecôte, même si l’accès au sentier littoral était possible. J'ai 12 policiers municipaux, je ne pourrais pas en mettre un derrière chaque personne, j'en appelle à la responsabilité de chacun". A Saint-Jean-Cap Ferrat, la plage privée de Paloma rouvrira samedi 6 juin, et celle de Passable le jeudi 4 juin.

Faire respecter la distanciation : "Ca va être ingérable" selon le maire de Beaulieu

A Beaulieu-sur-mer, le maire est plus sceptique, Roger Roux se plie à la décision gouvernementale mais déplore un manque d'accompagnement de l'Etat pour faire respecter la distanciation physique - il n'y a pas de feuille de route spécifique au niveau de la préfecture de département : "on espère que les gens seront responsables, mais j'ai envie de vous dire que celui qui a peur et bien il ne doit pas aller sur la plage. Cela va être ingérable à faire respecter le jour et la nuit. Peu de gens ont compris pourquoi nous n'avions pas ouvert les plages, il y a déjà eu des regroupements à Beaulieu et nos plages de la Baie des Fourmis et de la Petite Afrique sont relativement petites." Même son de cloche à Villefranche-sur-mer, où le maire est sceptique mais rouvre les plages ce mardi 2 juin.

A Eze, les plages de Saint-Laurent d'Eze et de la baie d'Eze rouvrent ce mardi. La police municipale et la gendarmerie patrouilleront prévient de son côté le maire Stéphane Cherki : "les gens ont été plutôt disciplinés, la gendarmerie est intervenue une ou deux fois, ils attendent la réouverture comme le messi".

Des maîtres-nageurs sauveteurs à Cap d'Ail

A Cap-d'Ail, la plage Marquet a déjà rouvert en dynamique, la plage de la Mala rouvre aussi ce mardi. Ces deux plages seront surveillées à partir du 1er juillet par des CRS et chacune par deux maîtres-nageurs sauveteurs précise le maire Xavier Beck, "ils veilleront aussi au respect de la distanciation physique et au fait que les plages seront non-fumeurs." Le mairecompte sur le bon sens des habitants et des touristes, "on ne va pas aller jusqu’à faire des enclos de 4 à 6 m², je pense qu’on peut compter sur l’intelligence des gens pour ne pas se mettre les uns sur les autres".