Réouverture des bars et restaurants : premiers arrivés, premiers servis

On l'attendait depuis des mois, manger et boire en terrasse, c'est de nouveau possible. À Amiens, la place du don du quartier Saint Leu se réanime enfin. Certains bars et restaurants ne prennent pas de réservations mais quand c'est possible, certains bars restaurants sont déjà complets.

Dès 8 heures du matin, les cuisiniers au Ad'Hoc Café sont aux fourneaux pour concocter les plats de leur nouvelle carte spéciale réouverture : "On a préparé un dos de cabillaud avec un crumble au raz-el-hanout et des épinards. On a fait un poke bowl au saumon - graines de sésames grillées...un suprême de volaille farci au comté avec une sauce aux pleurotes et vin jaune. On part sur du généreux pour bien commencer", dévoile Laurent, le chef cuisinier.

Pour les réservations côté restauration comme pour le bar, c'est déjà trop tard, jusqu'à demain prévient Thierry Martin le co-gérant du Ad'Hoc Café. Il a dû refuser une centaine de personnes pour la réouverture : "On a une clientèle fidèle mais nous avons été obligé de prendre ceux qui ont appelé en premier. Les premiers repas sont programmés pour 18H30 donc il faudra que les tables soient libres à cette heure et c'est là la problématique d'avoir une terrasse minimisée, on a pas envie de brusquer les clients qui viendront prendre leur premier verre en terrasse depuis sept mois".

Juste à côté, au bar Le Living, les serveurs ont disposé les chaises et les tables en terrasses, avec un mètre à la main : "On est obligé de mettre au moins deux mètres entre chaque table. On va essayer de disposer un maximum de tables même s'il n'y a aucune rentabilité. C'est juste histoire de mettre la main à la pâte, que le moral revienne, qu'on reprenne un peu nos repères depuis le temps", explique Cyril Lopez, le gérant.

En face, au Manneken Pis, les préparations ne se passent pas tout à fait comme prévu pour Eddy Béguin : "Mon cuisinier vient de me lâcher donc j'en recherche un et en attendant je servirai tout de même des choses à grignoter pour accompagner l'apéro". Le bar ne prend pas de réservations, "on ne sait jamais si un client arrive en retard d'une heure ou ne vient pas".

Pour veiller au respect du protocole sanitaire, le Manneken Pis mobilise un agent de sécurité.

Horaires d'ouverture :

- Manneken Pis : 11H

- Le Rétroviseur - bar- café : 11H

- Le Ad'Hoc Café : 9H

- Le Living : 14H

- Le Baobar : 9H