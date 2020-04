Réouverture des cimetières d'Amiens

Fermés depuis le début du confinement, les cimetières d'Amiens vont rouvrir au public à partir de ce mercredi 22 avril. Une décision prise par le maire d'Amiens pour permettre aux familles endeuillées de se recueillir sur les tombes de leurs proches disparus.

Ouverture tous les matins, du lundi au vendredi

La réouverture des cimetières est devenue une priorité explique Brigitte Fouré, le maire d'Amiens qui reconnait un sujet "hautement sensible". Encore plus en cette période de confinement, alors que les enterrements sont extrêmement encadrés et célébrés avec un nombre restreint de personnes. "Aller sur la tombe d'un de ses proches ou de quelqu'un alors qu'on n'a pas pu participer à son enterrement, ça a vraiment du sens aujourd'hui".

Les cimetières de la ville d'Amiens seront désormais ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h. Il faudra être muni d'une dérogation de sortie avec la case "motif familial impérieux" coché.