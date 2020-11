Réouverture des commerces : à Nancy, ouverture tous les dimanches et des médiateurs pour réguler les flux

La Ville et la Métropole du Grand Nancy annoncent un certain nombre de mesures en place à l'occasion de la réouverture de tous les commerces dès ce samedi 28 novembre. Parmi elles, l'autorisation d'ouvrir tous les dimanches à partir de ce week-end.

Dans un communiqué ce jeudi 26 novembre, la Ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy listent plusieurs mesures mises en place, en concertation avec les commerçants et la CCI, Chambre de Commerce et d'Industrie, à l'occasion de la réouverture de tous les commerces ce samedi 28 novembre.

Possibilité aux commerçants d'ouvrir tous les dimanches jusqu'au 3 janvier

Dans toute l'agglomération, les commerces sont autorisés à ouvrir "tous les dimanches à partir de ce dernier week-end de novembre et jusqu'au 3 janvier inclus. Pour 2021, l'ouverture est autorisée sur 11 dimanches. Mathieu Klein est en lien avec le Préfet pour envisager une ouverture autorisée le dimanche 10 janvier", précise le communiqué. Des commerces qui peuvent ouvrir jusqu'à 21 heures.

Possibilité d'installer des stands sur l'espace public en plein air

La Ville de Nancy explique "travailler sur l'accompagnement des commerces". Elle propose "pour éviter les regroupements dans un endroit réduit" de mettre à disposition de l'espace public en plein air, pour ceux qui disposent d'une surface commerciale réduite. Un groupe de commerçants par exemple pouvant envisager "un stand de confection de paquets cadeaux dans le respect des règles sanitaires".

Des médiateurs pour réguler les flux de clients pendant le week-end

Le maire de Nancy, Mathieu Klein indique, toujours dans le communiqué que "la Ville de Nancy se met à la disposition des commerçants qui souhaiteraient étendre leur commerce sur l'espace public, trottoir ou place de stationnement, et pour leur apporter un barriérage leur permettant de mieux gérer les flux devant leur établissement. Des médiateurs pourraient aider à réguler les flux le week-end"

Réseau de bus et tram gratuit le week-end à partir du 5 décembre

A partir du week-end du 5 décembre, le réseau Stan sera gratuit pour tous le week-end, indique encore la municipalité.

Achetezgrandnancy.fr, le site de commerce en ligne de la Métropole du Grand Nancy reste en place. Selon la Ville " à ce jour plus de 7000 produits et une livraison gratuite prise en charge par la Métropole jusqu'à la fin du confinement. Avec cette nouveauté annoncée, "le site sera bientôt ouvert aux restaurateurs avec deux offres de livraison par des cyclistes nancéiens solidaires respectant les critères de respect des travailleurs de la plateforme."

Examen par les élus d'un dispositif "loyer "

La Métropole du Grand Nancy examine avec ses partenaires un dispositif "loyer". "Un vote est prévu à la Région Grand Est sur le fonds Résistance ce vendredi 27 novembre et une délibération est programmée à la Métropole du Grand Nancy le 17 décembre. La Métropole réunira les principaux bailleurs ce vendredi 27 novembre." prévient la Ville de Nancy

"Les commerces ayant pour bailleur la Ville de Nancy ou la Métropole du Grand Nancy et ayant été obligés de fermer pendant le confinement seront exonérés de loyer pendant toute la durée du confinement. Cela concerne notamment le marché couvert, le marché de gros et les étalagistes. Une attention particulière sera portée aux commerçants qui ont ouvert leurs portes peu avant le confinement et qui n'ont pas de chiffre d'affaire de référence pour l'exercice précédent. "