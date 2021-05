Réouverture des commerces : "Les gens en avaient besoin" confie le directeur du centre commercial Steel

Le centre commercial Steel accueille de nouveau ses clients ce mercredi matin, après des semaines de fermeture pour cause de restrictions sanitaires. Et selon le directeur, les commerçants et les restaurants avaient hâte de reprendre.

Ils sont prêts à accueillir les clients. Les commerçants et les restaurateurs du centre commercial Steel, situé sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, sont dans les starting-blocks en ce mercredi 19 mai pour la réouverture des commerces dits non-essentiels. "On s'attend évidemment à voir du monde", confie Josselin Durand, le directeur du centre commercial Steel, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Des sourires sur les visages des commerçants

"On pense à cette réouverture depuis qu'on a été obligés de fermer, mais évidemment ça s'est accéléré ces dernières semaines", enchaîne le directeur. "Ces derniers jours et hier encore, il y avait une émulation incroyable à Steel avec des commerçants qui terminent toute la logistique pour pouvoir ouvrir, avec des artisans qui mettent quelques coups de peinture pour avoir un centre tout beau. On a vu des sourires sur des actions aussi banales que pousser un transpalette. Je pense que les gens en avaient besoin."

Un bilan positif malgré les confinements

Le centre-commercial compte aussi profiter de l'élargissement du couvre-feu, qui passe à 21 heures au lieu de 19 : des nocturnes sont mises en place jusqu'à la fin de la semaine, avec musique et cadeaux pour les clients. "L'idée c'est de rouvrir dans cette ambiance de fête, pour pouvoir accompagner un peu l'émulation de ces derniers jours", confie Josselin Durand. Dans les boutiques, le protocole sanitaire reste en vigueur, avec gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire et jauge de huit mètres carrés par clients.

Selon le directeur de Steel, depuis l'ouverture du centre-commercial en septembre 2020, "le bilan est extrêmement positif" avec des gens qui viennent d'assez loin. "La fréquentation a été très bonne, c'est difficile de donner un chiffre, mais on était largement dans nos objectifs et dans ceux des commerçants", poursuit Josselin Durand.