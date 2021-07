Réouverture des discothèques : 400 tests antigéniques par heure devant le Discopolis dans les Vosges

Elle est bien visible de la nationale 57 entre Nancy et Epinal : la discothèque Discopolis, installée à Charmes (Vosges) s'apprête à accueillir de nouveau le public ce vendredi 9 juillet après 16 mois de fermeture. Trois salles - le Pub, le Club 30 et la grande salle - trois ambiances et une capacité de 2 500 personnes réduite à 1 800 avec la jauge imposée par le gouvernement.

La salle principale du Complexe Discopolis © Radio France - Isabelle Baudriller

Les consignes sanitaires s'affichent largement à l'entrée de l'établissement © Radio France - Isabelle Baudriller

Ouverture des portes dès 19h30

Avant d'accéder à l'établissement, les clients devront montrer patte blanche : soit le pass sanitaire, soit réaliser sur place un test antigénique. "On a installé des barnums dans lesquels on va effectuer les tests à hauteur de 400 par heure", explique le directeur Fabien Sanchez. "On a un staff médical composé de 10 personnes devant la porte qui vont gérer les files d'attente. On a également renforcé la sécurité avec 10 personnes, de façon à ce que ce soit le plus fluide possible." L'établissement ouvrira ses portes dès 19h30.

Fabien Sanchez, directeur du Discopolis © Radio France - Isabelle Baudriller

Fabien Sanchez a repris la discothèque - anciennement Le Sphinx - en février 2020, juste avant le premier confinement. Impensable pour lui de ne pas rouvrir l'établissement qui compte une trentaine de salariés :

On adore notre métier, c'est notre ADN. Pour nous, c'était impératif ! On ne s'est pas posé la question et on espère démontrer que le monde de la nuit est professionnel et saura gérer cette crise

Pourtant, de très nombreux professionnels ont décidé de rester fermés cet été. En Meurthe-et-Moselle, la grande majorité des 16 discothèques ne va pas rouvrir. A Nancy, aucune des dix boîtes de nuit ne va accueillir de clientèle ce vendredi, assure Bertrand Cotic, représentant des bars et discothèques au sein de l'UMIH 54 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). La jauge à 75% n'est pas rentable et la mise en œuvre du pass sanitaire est impossible selon lui :

Les discothèques sont régulièrement décriées par rapport aux files d'attente à l'extérieur, aux rixes, aux débordements sur la voie publique. Là, on nous demande d'organiser des files d'attente devant nos établissements pour faire passer des tests, c'est un autre métier, ce n'est pas notre boulot !

A quand la réouverture alors ? "Je pense que tous les collègues rouvriront quand la jauge sera à 100% de nos clients et quand tout le monde sera vacciné." Et Bertrand Cotic d'ajouter : "Il va falloir attendre un petit peu. Malheureusement".