Réouverture des discothèques : "J'ai hâte de remettre la machine en route"

Il faudra être majeur et vacciné pour être de la partie ce vendredi 9 juillet ! Après 16 mois de fermeture totale, les boites de nuit ont enfin la permission de rouvrir. Mais le virus circule toujours, notamment à cause de la présence du variant Delta. Ainsi, le retour du monde de la nuit s'accompagne d'un protocole sanitaire strict : il faudra présenter patte blanche à l'entrée des discothèques, autrement dit un passe sanitaire en bonne et due forme : une vaccination complète ou un test négatif de moins de 48h.

Les tables du Channel sont prêtes, reste à voir si les habitués seront au rendez-vous ce vendredi 9 juillet pour la réouverture. © Radio France - Valentin Belleville

Une jauge de 75% et un protocole sanitaire strict

A quelques heures de l'ouverture, à la discothèque Le Channel, dans le centre-ville de Metz, on procède aux derniers préparatifs. Olivier Morali, le gérant a sorti toutes ses affiches qui guideront les premiers clients :"Il faut mettre l'affiche qui invite à télécharger l'application TousAntiCovid, il faut aussi afficher le nombre de personnes que l'établissement peut recevoir, ici c'est une centaine avec la jauge de 75%, et enfin l'affiche des gestes barrières, même si _on a plus l'obligation de porter le masque en boite grâce au passe sanitaire, on peut danser et revivre comme avant_".

Conséquences de la crise sanitaire, comme dans les restaurants, la carte du Channel est désormais accessible sur son smartphone en flashant ce QR code. © Radio France - Valentin Belleville

Pas tout à fait comme avant, puisque le ticket d'entrée ne suffit plus, il faut désormais le fameux passe sanitaire complet, et cela préoccupe le patron du Channel :"J'ai peur qu'il y ait des gens qui arrivent et qui ne comprennent pas qu'il faut avoir le passe sanitaire, mais je ne me fais pas trop de souci, j'ai hâte de remettre la machine en route".

La menace du variant Delta

Avec cette réouverture tant attendue, Olivier Molari va retrouver le bonheur de revoir sa discothèque vibrer à nouveau, celui aussi de recroiser les habitués. Malgré cela, difficile pour lui d'être complètement décontracté, car il reste toujours la crainte que le variant Delta fasse tout capoter dans quelques jours : "J'ai prévenu mon équipe qu'on risque de refermer peut-être d'ici quelques jours, mais _je ne pense pas qu'il y aura un gros rétropédalage pour nous_. La solution c'est la vaccination et le passe sanitaire, c'est comme ça qu'on viendra à bout de l'épidémie", assure le patron du Channel.

En attendant le Conseil de défense sanitaire ce lundi 12 juillet et probablement l'annonce de nouvelles mesures sanitaires, Olivier Molari l'affirme, les clients pourront venir faire la fête tout le weekend "sans risque".