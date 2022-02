Réouverture des discothèques : l'espoir que "ça reparte très fort tout de suite" en Meurthe-et-Moselle

Danser en boîtes de nuit redevient possible à compter de ce mercredi 16 février. Même avec le passe sanitaire et un masque, le représentant en Meurthe-et-Moselle des patrons de bars et discothèques espère "que ça va repartir très fort tout de suite".

Elles auront fermé leurs portes 16 mois en 2020-2021 puis près de dix semaines depuis décembre dernier. Les discothèques rouvrent leurs portes ce mercredi 16 février, au plus grand soulagement du représentant de la branche "nuit" de l'UMIH de Meurthe-et-Moselle (Union des métiers et industries de l'hôtellerie), même s'il faudra porter le masque en dansant jusqu'au 28 février.

"Il y a un tel manque, toutes générations confondues, de faire la fête, on espère - et on est d'un naturel optimiste - que ça va repartir très très fort tout de suite", lance Bertrand Cotic. "La personne qui tient le Chat Noir [discothèque de Nancy, NDLR] m'a dit qu'ils étaient déjà "full" au niveau des réservations tout ce week-end. Place Stanislas, les gens ont lancé plein de réservations aussi. Les réseaux sociaux sont bouillonnants, c'est sûr !"

Bertrand Cotic, représentant en Meurthe-et-Moselle, des bars et discothèques pour l'UMIH © Radio France - Isabelle Baudriller

La Meurthe-et-Moselle comptait 16 boîtes de nuit avant la crise sanitaire. Il en reste 14 aujourd'hui. "Toutes les sociétés ont vraiment été très impactées. Tout le monde pense qu'on a eu des aides et des aides mais les dossiers étaient compliqués à mettre en place et tout le monde n'a pas pu y accéder", confie Bertrand Cotic.

"Par contre, on a été bien pris en charge pour le chômage partiel. Le personnel a été super bien protégé, c'est un point positif", ajoute-t-il. "Néanmoins, beaucoup ont changé de voie et on va être confronté à une pénurie de personnel."

Et le représentant des patrons de bars et discothèques de conclure : "Les entités qui vont rouvrir sont celles qui ont le plus de résilience. Ça va repartir de plus belle, les plus belles années restent à écrire, à mon avis".