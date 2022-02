Réouverture des discothèques : le gérant du Duplex à Dax trépigne d'impatience

Une pièce vide, qui résonne, des outils de bricolage sur le comptoir et des ampoules à changer. En entrant dans la discothèque "Le Duplex" à Dax, on comprend que cela fait un certain temps qu'elle n'a pas accueilli de fêtards. "C'est toujours pareil, quand un établissement reste fermé, le matériel vieilli plus vite", explique Laurent Hamelin, le patron.

Après deux mois de fermeture, il faut donc tout remettre en route, avant d'accueillir les premiers clients vendredi 18 février. "On a rappelé les équipes. On teste les lumières, la sono, la caisse. On passe également les commandes, pour remplir les frigos, et on fera un grand ménage", énumère-t-il.

En cette période de vacances scolaires, le patron ne voyait pas l'intérêt d'ouvrir dès mercredi. Mais il ne cache pas son impatience. "C'est totalement l'effervescence ! On est heureux, on a hâte, c'est reparti", sourit-il. Laurent Hamelin pourra compter sur son staff habituel dès vendredi soir, une dizaine de personnes (videurs, serveurs, DJ, etc.).

Un protocole sanitaire qui va évoluer

Les discothèques sont autorisées à rouvrir dès ce mercredi, mais sous conditions. Quasiment les mêmes qu'avant la fermeture en décembre dernier. "Les clients doivent avoir un pass vaccinal, et doivent porter le masque en intérieur, mais il n'y a plus de jauges", explique le gérant. Puis, à partir du 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos.

"Dans la rue, on croise souvent des jeunes qui nous demandent la date et les conditions de réouverture. Ils ont hâte, ça a manqué ! On s'attend à un afflux de monde, j'espère que tout va bien se passer", conclut-il.