Réouverture des discothèques : "nous au moins on va sécuriser la fête" dit le patron d'une boîte girondine

Laurent Danthez est le patron de deux discothèques en Gironde, à Bordeaux et au Pyla. Il est également le représentant régional du syndicat des discothèques et des lieux de loisirs. En ce vendredi de réouverture après 15 mois d'attente, il se confie sur ses espoirs et ses craintes.