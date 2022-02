Réouverture des discothèques : "Retrouver le cœur de notre métier"

L'étau se desserre enfin autour des oiseaux de nuit partout en Côte-d'Or. Après deux mois d'une longue attente, les fêtards peuvent enfin reprendre une activité nocturne normale : dès ce mercredi, on peut à nouveau consommer debout dans les bars, et aller danser jusqu'au bout de la nuit en boîte.

Depuis deux mois, ils sont coincés dans leurs appartements : de nombreux jeunes dijonnais et côte-d'oriens trépignent d'impatience à l'idée de refouler la piste de danse dans leurs discothèques préférées. Pour Maïwenn et Louis, ce sera dès ce weekend au Gary, avenue Garibaldi à Dijon : "ça fait du bien d'avoir des soirées normales jusqu'à 4h du matin", commente Louis.

Bien sûr, les bars dansants étaient ouverts jusque là : mais "assis, sans pouvoir bouger, c'était pas la meilleure ambiance" renchérit Adrien : lui aussi sera à la fête ce week-end, et il compte bien en profiter, car les soirées en appartements ont assez duré.

Les professionnels entre euphorie et prudence

En coulisses, les établissements côte-d'oriens mettent la dernière touche à la déco pour cette réouverture : au Beverly avenue du Drapeau, ce sera ambiance "Happy New Year 2022", commente le patron et propriétaire Gilbert Febvay. "C'est la vraie première de 2022, parce qu'on a travaillé un peu, mais à 10% de nos capacités, y compris pour le chiffre d'affaires".

.Et si les aides gouvernementales permettront sans doute de s'en sortir, le professionnel et son équipe, largement remaniée en raison de la crise, attendent le retour des clients avec une impatience teintée de prudence : "Ce sera la première vraie belle soirée de l'année, ça fait plaisir, maintenant ça dépend de l'euphorie de la jeunesse ! Mais on a lancé des réservations depuis une semaine, et rien qu'en réservation on est déjà à cent personnes."

La famille Le Mesnil, propriétaire des clubs Melkior et Bal'tazar à Dijon © Radio France - Arnaud Racapé

Boules à facettes dorées et feuillage fourni : un peu plus loin au Melkior, avenue Garibaldi, Christophe Le Mesnil mise sur une ambiance disco fleurie, la même prévue pour le jour de l'an, où il n'a finalement jamais pu ouvrir. "On s'est dit que c'était un joli clin d'œil de repartir comme ça, et de reprendre cette thématique. On a envie de retrouver cet esprit de la fête, dans un premier temps encore avec des contraintes, mais retrouver le cœur de notre métier, en fait !"

L'issue définitive, c'est l'espoir en tout cas de Christophe Le Mesnil, de deux années très compliquées : "Il a fallu retrouver de la motivation, je vous le dis, aller au fond de soi-même : moi ça va faire vingt-quatre mois que je me couche à des heures normales, que je me lève tôt, avant j'étais plutôt sur un coucher à 4h du matin et un lever à midi. Il va falloir que je remette les compteurs à l'endroit pour mon horloge biologique !"