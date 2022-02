Réouverture des discothèques : sentiments partagés chez les patrons berrichons

Ce mercredi 16 février 2022 sonne comme un soulagement pour bon nombre de professionnels de la nuit. Les discothèques sont enfin autorisées à rouvrir. C'est probablement le secteur le plus impacté depuis le début de la crise sanitaire avec plus de 18 mois de fermeture au total, notamment cette brutale fermeture imposée en décembre dernier face à l'avancée de la cinquième vague de l'épidémie de coronavirus. Même si cela ressemble fort à une lumière au bout du tunnel, à la veille de retrouver la piste, les patrons de discothèques du Berry restent prudents.

Les inquiétudes de deux patrons berrichons : le protocole et la clientèle

Même si ils sont soulagées de pouvoir de nouveau allumer les néons, faire tourner les boules à facettes et faire cracher les enceintes de leurs discothèques, deux patrons berrichons ne cachent pas ni leurs doutes ni leurs inquiétudes. En premier lieu, quel protocole appliquer ? Ce mardi, Stéphane Danetto, qui gère Le Temple à Vierzon n'avait toujours aucune consigne : "on a eu aucun décret. On n'a eu aucun, aucun mail des préfectures ni du ministère. On n'a rien reçu du tout" explique-t-il. Il a donc décidé d'appliquer de lui-même, dans son établissement, "le pass vaccinal, le port du masque à l'intérieur jusqu'au 28 février".

Autre inquiétude, la clientèle sera-t-elle au rendez-vous ? Eric Pèz, de la discothèque Le Complexe à Châteauroux sait qu'il pourra compter sur ses habitués, néanmoins "février fait partie des mois qui sont creux. Alors on va ouvrir avec deux salles au départ" confie-t-il.

Ne pas hisser trop tôt la grand' voile !

Même si ils sont impatients, les deux patrons vont être très attentifs dès le départ. Ils n'entendent pas sortir le grand jeu d'entrée, ni hisser la grand voile. D'abord par crainte de voir rapidement leurs espoirs douchés par une refermeture, ensuite parce qu'ils manquent de moyens "On aimerait tous mettre la grande voilure, mais financièrement, il n'y en a pas beaucoup qui ne peuvent plus se le permettre dans le métier. On nous a fermé très longtemps, des trésoreries sont partis en fumée" explique Stéphane Danetto.

Outre les trésoreries, les salariés aussi sont partis, et beaucoup ne reviennent pas. Comme dans l'ensemble du secteur de l'hôtellerie restauration on manque de bras. "Pour 70% des gens qui ne reviennent pas, ils ont retrouvé du travail et ils ont gouté au fait d'avoir leurs week-end et ils ne veulent pas revenir dans le monde de la nuit". Si lui a des difficultés pour retrouver des barmaids ou même des D.J ce n'est pas le cas de Stéphane Danetto, qui s'estime chanceux : "mon personnel m'est resté fidèle". Là où il peine à recruter ce sont "les orchestres que j'ai le dimanche parce qu'au Temple, nous avons chaque dimanche des orchestres différents pour faire danser entre guillemets, les jeunes hors taxes, les séniors. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué"

Des patrons qui ne vont donc pas hisser la grand voile tout de suite par peur, aussi, de se retrouver au choix sur une mer d'huile sans clientèle ou bien de nouveau pris dans la tempête d'une nouvelle vague de coronavirus.