Réouverture des discothèques : un protocole "inapplicable" pour ces patrons brestois

Le gouvernement dévoilera le 21 juin prochain la date de réouverture et le protocole sanitaire prévu pour les discothèques. Un pass sanitaire à l'entrée pourrait notamment être exigé. "Comment on va faire avec 300 personnes ?" réagissent ces patrons de discothèque.

Les discothèques sont-elles sur le point de rouvrir ? C'est en tout cas ce que semble suggérer le gouvernement. Le 21 juin, il dévoilera un protocole et une date de réouverture des boîtes de nuit. Après 15 mois de fermeture, elles pourraient recommencer à accueillir les fêtards le 30 juin, dans des conditions strictes jusqu'au 30 juillet : un taux d'occupation de 65%, pas de service au bar, 6 par table en intérieur, mais pas de masque en dansant.

Autre clause du protocole, et pas des moindres : l'obligation de présenter un pass sanitaire, ou d'effectuer un test antigénique devant la boîte avant d'entrer. Une mesure qui fait bondir Nicolas Cann, patron de l'établissement Le Hype à Guipavas (Finistère) : "Comment on va gérer un afflux massif de jeunes à l'entrée de la discothèque, et réaliser des tests à l'entrée ? Il va falloir vérifier l'âge, vérifier l'état d'ébriété, vérifier le test ? Ça me paraît compliqué."

"Mieux vaut ne pas rouvrir !"

Dans ces conditions, il n'envisage pas de rouvrir sa discothèque. "On sait déjà comment ça se passe, au moindre problème on est souvent montrés du doigt. Comment on va faire quand on aura 300 personnes qui attendent devant l'entrée, on nous reprochera de ne pas respecter les distances de sécurité ?" Une inquiétude partagée par Franck Gouriou, gérant de la boîte "Les Tritons" à Brest : "Si je ne parviens pas à appliquer le protocole sanitaire, je risque une fermeture administrative, voire d'être poursuivi pénalement. Dans ces conditions, mieux vaut ne pas rouvrir !"

D'autant qu'il juge le protocole "inapplicable" : "Dans mon établissement, il faut traverser la piste de danse pour aller aux toilettes ou au fumoir. Les gens devront donc mettre leur masque, pour traverser une zone ou personne ne porte de masque ?" Ces conditions de réouverture mettraient même en danger la survie de son établissement, selon lui. "Si je ne peux remplir la discothèque qu'à 65%, et qu'en plus je dois embaucher du monde en plus pour faire appliquer le protocole dehors et dedans, je perds de l'argent."

"Franchement, je préférerais qu'on me dise 'patientez encore deux trois mois, on vous aide financièrement et dès que la situation sanitaire revient à la normale, oui vous pouvez ouvrir'", conclut-il.