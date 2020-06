Élus français et allemands de l’Eurodistrict SaarMoselle se sont réunis ce lundi matin sur le pont de l’Amitié entre Grosbliederstroff et Kleinblittersdorf pour fêter la réouverture des frontières.

Réouverture des frontières : élus français et allemands unis à Grosbliederstroff pour dire « plus jamais ça »

« Plus jamais ça », le mot est fort, mais les élus français et allemands de la région frontalière de l’Eurodistrict SaarMoselle ont voulu marquer le coup. Pour la réouverture de la frontière entre la France et l’Allemagne, ils se sont symboliquement retrouvés ce lundi matin sur le pont enjambant la Sarre, entre Grosbliederstroff et Kleinblittersdorf.

« La fermeture de la frontière a été brutale », disent-ils, et « décidée depuis Paris et Berlin sans prendre compte des réalités locales », explique Nicole Triss, députée de la cinquième circonscription de Moselle, présente à la cérémonie. Les élus ont réclamé d’être associés aux décisions plutôt que d’avoir à subir une fermeture stricte décidée d’en haut.

Les habitants des deux communes, eux, ont repris avec plaisir le pont de l’Amitié, comme Ulrich, un Allemand de « Kleinblie », qui dès l’aurore est passée par-dessus la Sarre pour aller chercher « une baguette et un croissant, ils sont bien meilleurs en France ! ».