Les fidèles doivent retrouver le droit de se réunir dans les lieux de culte. C'est le sens de l'ordonnance rendue par le Conseil d'Etat lundi 18 mai. Comment cette décision est-elle accueillie en Lorraine par les représentants des cultes catholique, musulman et juif ? Favorablement et/ou prudemment.

Lieux de culte : "Les règles sanitaires plus faciles à mettre en oeuvre dans les églises que dans le métro"

Quand les Catholiques, les Musulmans, les Juifs pratiquants vont-ils à nouveau assister à des offices religieux et dans quelles conditions ? Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative en France, ordonne au gouvernement de rétablir le droit de réunion des fidèles dans les lieux de culte. L'exécutif dispose de huit jours pour lever l'interdiction.

C'était notamment une demande forte de l'Eglise catholique et pour l'évêque de Nancy et de Toul, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi matin, "c'était notre objectif. Des fidèles étaient en manque de ne pas célébrer la prière en commun". "Les activités cultuelles devaient pouvoir reprendre à partir du moment où d'autres pouvaient repartir", indique Mgr Jean-Louis Papin,. "Il est plus facile de mettre en oeuvre les règles sanitaires dans les églises que dans le métro ou d'autres lieux."

Des dispositions sont déjà prévues : "Accueillir les fidèles au tiers de la capacité des églises, veiller à neutraliser des chaises, des bancs, des rangées pour respecter les règles de distanciation physique. Un sens pour entrer et un autre pour ressortir, les bénitiers seront vides. La communion se fera dans la main et pas dans la bouche. Les corbeilles de quêtes seront déposées à la sortie des églises et chacun pourra y déposer son obole", détaille l'évêque.

Pas de Pentecôte juive dans les synagogues

Pas de célébration possible de Chavouot, la "Pentecôte juive" les 29 et 30 mai. La communauté juive ne prévoit pas de réouverture des synagogues avant le mois de juin, sans fixer de date précise. "Dans le Judaïsme, il y a une règle fondamentale qui est la préservation de la vie", explique Alain Lefebvre, président de la communauté juive de Nancy et du Consistoire régional de Lorraine.

Nous ne reprendrons le culte à Nancy qu'à condition d'être certains de ne pas mettre en danger les fidèles qui viennent à l'office - Alain Lefebvre, président de la communauté juive de Nancy

Un retour dans les synagogues qui se prépare d'ores et déjà : "Il y aura un sens de circulation, une distanciation des fidèles avec un rang sur deux occupé", précise Alain Lefebvre.

Pas de fête de l'Aïd dans les mosquées

Ne pas courir de risque pour sa vie dans sa pratique religieuse est aussi un principe de l'Islam. L'Aïd, marquant la fin du Ramadan dimanche 24 mai, ne pourra pas être célébré dans les mosquées, prévient le président du Conseil régional du culte musulman. "Cette fête-là accueille énormément de personnes", souligne Amine Nejdi, "on ne peut pas respecter les mesures de distanciation avec 500-600 personnes dans une mosquée. Ce serait difficile de gérer le flux".

Pour d'autres cérémonies en revanche, il y aura moyen de s'adapter selon Amine Nejdi. "Pour la prière du vendredi, on peut envisager d'accomplir deux prières de suite pour accueillir un premier groupe puis un deuxième voire un troisième." Le représentant du culte musulman insiste : "La priorité est donnée à la préservation de la santé des fidèles. On ne prendra pas lez risque d'ouvrir les mosquées pour un grand nombre, pas dans l'immédiat en tout cas".

à lire aussi Déconfinement en Dordogne : les prêtres du diocèse se préparent à retrouver leurs paroissiens