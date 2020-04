Réouverture des magasins de bricolage : toutes les informations en Midi-Pyrénées

Depuis déjà quelques jours et après plus de cinq semaines de confinement, la plupart des grands magasins de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, etc.) ont rouvert leurs portes en Midi-Pyrénées et partout en France. Ils ont été pris d'assaut par les clients qui doivent respecter des règles sanitaires strictes pour empêcher la propagation du coronavirus.

Moins de monde dans les magasins, des ouvertures moins tardives

Le nombre de clients dans les magasins est restreint, 50 clients maximum chez Leroy Merlin par exemple. Ainsi, certains clients ont attendu jusqu'à 2h30 devant le magasin Leroy Merlin de Toulouse Balma qui a rouvert ses portes vendredi dernier. Des salariés rappellent les consignes de sécurité aux clients qui patientent à l'extérieur.

Pour préserver le personnel, qui porte gants et masques, l'amplitude horaire des magasins de bricolage a été réduite. Les magasins ferment, pour la plupart, plus tôt qu'avant. Fermeture du Leroy Merlin de Toulouse Balma à 18h. Consultez les horaires des magasins Castorama, les magasins Brico Dépôt qui ont rouvert ferment leurs portes à 15h en Midi-Pyrénées.

Pas de conseillers dans les rayons

L'enseigne Leroy Merlin n'a plus de conseillers en rayon. Un numéro a été mis en place pour répondre aux questions des clients. Dans cette même enseigne, les services de découpe et de peinture sont fermés pour éviter tout contact entre personnel et clients.

En caisse, là aussi on limite les contacts. Le client confie son charriot/panier au vendeur qui scanne les articles et les replace, le paiement est ensuite effectué.

Parmi les produits les plus plébiscités, la peinture et les articles de jardinage pour tous ceux ayant la chance d'avoir un balcon ou jardin !