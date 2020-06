Réouverture des musées, foire de la Saint-Jean, 14 juillet... vers quel été à Amiens ?

Si le Zoo d'Amiens Métropole est de nouveau accessible au public depuis ce mardi 2 juin, le mardi 9 juin marquera la réouverture du Musée de Picardie et de la Maison de Jules Verne. France Bleu Picardie fait le point sur l'évolution des équipements culturels.

Quel été à Amiens ? La question se pose, au lendemain notamment de la réouverture des restaurants, des bars et des cafés. Si le Zoo d'Amiens Métropole est de nouveau accessible au public depuis ce mardi 2 juin, le mardi 9 juin marquera la réouverture simultanée du Musée de Picardie et la Maison de Jules Verne. A chaque fois dans des circonstances inhabituelles, avec le port du masque, et la distanciation sociale à respecter.

Le Musée de Picardie

Pour le mois de juin et le début du mois de juillet, le Musée de Picardie ne sera ouvert que de 14h à 19h. Il faudra réserver avant votre visite, sur le site Internet du musée ou par téléphone, au 03.22.97.14.00.

Une fois sur place, le rez-de-chaussée et le premier étage seront ouverts. Le sous-sol, celui des collections archéologiques, restera fermé. Les visites libres seront privilégiées et seuls des visites guidées à très faible effectif seront mises en place. Une seule entrée du musée sera utilisée, celle de la rue Puvis de Chavannes.

La Maison de Jules Verne

S'agissant de la Maison de Jules Verne, la réouverture se fera sur les 3 premiers niveaux, à l'exception du grenier, trop exigu. Circuit de visite unique et aucune visite pour les groupes jusqu'en septembre. Il vous faudra également réserver un créneau de visite par téléphone au 03.22.45.45.75

Réouverture de 3 bibliothèques sur Amiens

Le mardi 9 juin marquera aussi le déconfinement progressif de quatre bibliothèques de la métropole amiénoise. 3 sont situées sur Amiens : Louis Aragon, Léopold Sédar Senghor, Hélène Bernheim. A Camon, la bibliothèque Pierre Garnier rouvre aussi ses portes au public à la même date.

L'accès aux espaces publics et aux salles de lecture ne seront en revanche pas autorisés. Un service de "drive" (prêts à emporter) vous permettra de restituer ou d'emprunter des ouvrages. Cette phase débutera officiellement le vendredi 12 juin : la phase du 9 au 11 juin inclus permettra de venir restituer des livres ou des ouvrages empruntés pendant le confinement.

Pas de festivités pour le 14 juillet à Amiens, encore un espoir pour la foire de la Saint-Jean ?

Il n'y aura ni feux d'artifice, ni concerts, ni bal populaire à Amiens le 14 juillet pour le jour de la Fête Nationale. Impossible selon la mairie de faire respecter la distanciation sociale pour une journée qui rassemble d'habitude près de 40 000 personnes.

En revanche, il reste un peu d'espoir pour une fête de la musique en version limitée. Idem pour la foire de la Saint-Jean, la mairie d'Amiens envisage le maintien des animations... mais avec une jauge de 5 000 personnes maximum. Une décision définitive sera annoncée d'ici la fin de la semaine par la mairie sur le maintien ou non de la foire de la Saint-Jean, qui était normalement prévue au parc de la Hotoie à partir du 20 juin prochain.