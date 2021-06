Réouverture des piscines : certains Stéphanois vont enfin arrêter d'aller jusqu'à Lyon pour nager

Ce mercredi 9 juin marque une nouvelle étape de déconfinement en France, avec, notamment, la réouverture des piscines aux adultes. À Saint-Étienne, quatre des cinq piscines sont concernées. Pas trop tôt, disent certains Stéphanois, qui sont allés nager en plein air chez le voisin lyonnais en attendant la réouverture.

Des allers-retours entre Saint-Étienne et Lyon chaque semaine

Bruno fait partie de ces Stéphanois gaga de natation. Quand les piscines ont fermé à Saint-Étienne, en octobre, il s'est d'abord rabattu sur celle de Saint-Just-Saint-Rambert. Celle-ci aussi a fini par fermer ses portes. Alors quand un collègue de travail lui parle d'un bassin en plein air à Lyon, il n'hésite pas longtemps : "je me suis trouvé l'excuse soit d'aller voir ma fille, soit j'allais voir quelqu'un pour le boulot. J'ai pas fait la route exprès, mais ça m'est arrivé une fois ou deux."

La métropole stéphanoise ne dispose pas en effet de bassin nordique. "On peut se demander pourquoi, d'ailleurs, _c'est un peu dommage, s'_interroge Bruno. Après, au-delà de la crise sanitaire, on est aussi face à un réchauffement climatique. Chauffer les piscines l'hiver, ce n'est pas forcément une bonne idée." Il a donc pris sa voiture, une ou deux fois par semaine, comme d'autres le train, pour des créneaux de quarante-cinq minutes seulement. "On se dit toujours que c'est peut-être abusé de faire de la route pour ça. Le ratio n'est pas très favorable."

Bruno, qui a goûté au plaisir de nager en plein air, n'exclut pas de continuer à aller à Lyon. Mais pour le reste, il va retrouver les bassins stéphanois dès que possible : "pour moi, c'est même plus important que la réouverture des terrasses. Toutes mes affaires sont prêtes, assure-t-il en souriant. Tout a déjà servi de toute façon !"

500.000 euros de manque à gagner pour la mairie de Saint-Étienne

Du côté de la mairie, les comptes ont souffert de cette période de six mois sans ouverture, mis à part pour les sportifs de haut niveau et les adultes sur prescription médicale. "On est sur un manque à gagner d'environ 500.000 euros, affirme Brigitte Masson, adjointe aux sports pour la ville de Saint-Étienne. Mais les piscines n'ont pas vocation à être lucratives. On sait que cette année on aura moins de recettes, c'est tout."

Pour la réouverture les tarifs à l'entrée ne vont pas augmenter. Mis à part la piscine Grouchy, toutes vont rouvrir aux horaires habituels, sans réservation. Une jauge de 50% va être appliquée à l'intérieur. En 2019, dernière année "normale" en terme de fonctionnement, les piscines ont enregistré 442.000 entrées, et pour l'été dernier, autour de 40.000 entrées.