Réouverture des piscines : Coulaines plonge la première, les autres loin derrière

Coulaines avait pris de l'avance. La commune voulait participer à l'expérimentation sur la réouverture des piscines et avait commencé à relancer la machine. Voilà pourquoi sa piscine est la première à ouvrir à nouveau ses portes et ses bassins, ce mardi, aux horaires habituels. A raison de "40 nageurs à la fois, ensuite il faudra qu'une personne sorte pour qu'une rentre", précise le maire Christophe Rouillon.

Autorisation surprise

Les autres communes vont suivre avec intérêt cette première sarthoise. La perspective de la réouverture est annoncée d'ici "quelques semaines" à Plouf, à Montval-sur-Loir. A La Suze, c'est "à l'étude" et à Écommoy, "à programmer". Bref "on ne sait pas", résume François Edom, adjoint au sports au Mans. "Comment calculer la jauge autorisée ? Peut-on ouvrir les toboggans ? Je n'en suis pas sûr".

La plupart des responsables de piscines ont été surpris du feu vert du gouvernement donné jeudi dernier, car une période d'expérimentations avait été annoncée la veille. Les établissements auront besoin de temps pour s'adapter à de lourdes contraintes, selon Samuel Bernard, directeur du centre aquatique et sportif Sittellia, à Montfort-le-Gesnois : "On devra s'organiser par créneaux d'une heure et demie, à chaque fois vider l'établissement, tout désinfecter avant d'accueillir une nouvelle vague. Et chacun devra prendre rendez-vous, on ne pourra plus venir se baigner sur un coup de tête !"

Des ouvertures en juillet ?

Le temps du redémarrage lui-même est contraint par les contrôles : "il faut par exemple respecter un délai de 11 jours après le prélèvement d'eau effectué par l'ARS", précise le responsable d'établissement, qui se projette fin juin pour une réouverture. Pour certaines piscines municipales, par exemple à Vibraye, ce sera plutôt début juillet.