Réouverture des piscines : "Une bouffée d'oxygène et de liberté" pour Cécile, habitante de Limoges

Les premiers plongeons et les premières brasses ce mercredi. Les piscines couvertes ont rouvert leurs portes au grand public ce 9 juin, nouvelle étape du déconfinement. Les piscines étaient fermées depuis le 24 octobre dernier, soit plus de sept mois de fermeture.

En zone nord, à Limoges, les premiers nageurs de l'Aquapolis sont venus dès 7h pour profiter de la réouverture en matinale. Sur la matinée, environ 200 personnes ont été comptabilisées dans le centre aquatique de Limoges Métropole.

Tous les nageurs sont ravis de revenir, malgré quelques contraintes sanitaires, notamment le port du masque jusqu'aux vestiaires. "C'est une bouffée d'oxygène, de liberté. On est heureux. On en pensait pas pouvoir venir librement comme ça et c'est super", raconte Cécile. Cette Limougeaude est venue avec son fils : "On nage un petit peu, on patauge, il saute, il plonge, c'est la vie quoi ! Il est heureux."

Ça fait plaisir et du bien - Jean-Paul, nageur à l'Aquapolis

A côté des cours de natation, qui ont repris il y a trois semaines, Jean-Paul termine une longueur dans le bassin olympique. Une reprise en douceur explique le retraité : "J'avais l'habitude de faire entre 1.500 et 2.000 mètres, mais là je vais 50 et je m'arrête; 50 et je m'arrête. Ça fait presque 8 mois sans aucun exercice, donc il faut rechauffer la machine, mais ça fait plaisir et du bien ! C'est reparti j'espère pour longtemps et qu'il n'y aura plus de fermeture..."

Un peu d'attente à l'accueil de l'Aquapolis avant de pouvoir à nouveau profiter des bassins © Radio France - Valérie Mosnier

Claude Tourtois aussi a le sourire. Malgré quelques soucis d'internet ce mercredi matin, le directeur de l'Aquapolis est très content de retrouver de l'activité : "C'est très agréable de voir le site revivre, un établissement retravailler, des gens heureux, du personnel heureux de reprendre. Une vraie joie et en plus le temps est de la partie, donc c'est encore mieux."

Le bassin olympique de l'Aquapolis de Limoges Métropole retrouve ses adeptes après plus de 7 mois de fermeture © Radio France - Valérie Mosnier

Quelques contraintes sanitaires

L'Aquapolis, comme toutes les autres piscines, ne fonctionne pas à plein régime. L'ouverture des piscines reste contrainte au moins jusqu'au 30 juin avec 50% de fréquentation en instantané. C'est un peu moins de 1.000 personnes en même tempsdans l'espace de l'Aquapolis, de quoi voir venir selon Claude Tourtois : "Ce n'est pas un souci pour nous, vu la taille de l'établissement. Après il y a des obligations dans différents espaces comme la restauration, la partie fitness où les gens doivent se signaler par l'intermédiaire du QR code ou un dossier manuscrit."

En revanche, il n'y a pas besoin de réserver pour venir nager, sauf pour les cours de natation. La jauge est vérifiée dès l'arrivée avec des tourniquets qui enregistrent les entrées et les sorties.

Le centre aquatique ferme aussi une heure tous les jours, entre 13h30 et 14h30, pour une désinfection totale.