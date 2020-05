Réouverture des plages au Grau-du-Roi : pas d'afflux massif de touristes

Le Grau-du-Roi, France

La majeur partie des plages du Grau-du-Roi ont rouvert ce jeudi, jour de l'Ascension après plus de deux mois de fermeture à cause de la crise du Covid .Les Graulens et les touristes ont pu en profiter tout en respectant les consignes sanitaires. Finalement les plages n'ont pas été prisent d'assaut.