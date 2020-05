Réouverture des plages en Gironde ce weekend : "A vos marques, prêts, surfez" !

Le retour à la plage et sur les plans d'eau de la Gironde est prévu à partir de samedi matin. L'Etat est censé donner son feu vert ce jeudi soir aux 18 maires du littoral sur le principe de l'organisation d'une "plage dynamique". En clair : la balade, la baignade et les activités sportives comme le surf ou la voile sont autorisées.

Il sera par contre interdit de rester statique sur sa serviette.... de toute façon, ce weekend, la météo ne devrait pas être propice au farniente et à la bronzette.

Cette réouverture était très attendue par les écoles de surf qui militaient depuis des semaines pour la mise en place du dispositif "plage dynamique", concept inventé par le gouvernement australien face à la crise sanitaire. A Lacanau certaines écoles vont reprendre leurs cours dans les vagues dès samedi, sans masques mais avec le respect des gestes barrières.

On a besoin de relancer l'économie locale et on doit aussi penser au bien-être mental des canaulais, privés si longtemps de leur jardin, la plage !