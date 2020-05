Réouverture des plages : Richard Ferrand mise sur les maires et les préfets

Pour le moment, c'est non. Le gouvernement ne souhaite pas rouvrir les plages au moment du déconfinement, lundi 11 mai.

Des pétitions circulent pour faire rouvrir les plages. Parmi les signataires les plus connus, sur la pétition de Trégastel, dans les Côtes-d'Armor notamment, Patrick Poivre d'Arvor.

Faisons confiance à celles et ceux qui travaillent en proximité

Mais désormais, c'est un proche d'Emmanuel Macron qui plaide la cause des amateurs de côtes et de sport nautiques. Richard Ferrand, le Finistérien, président de l'Assemblée nationale, écrit sur sa page Facebook : "faisons confiance à celles et ceux qui travaillent en proximité : ils sont les seuls qui peuvent _décider en conscience, et en connaissant la réalité de leur territoire_".

Il faut, estime-t-il également, "un Etat fort et des _collectivités libres_".

Alors que certains spécialistes estiment qu'il n'y a pas plus de risque à aller sur une plage que dans un parc ou dans les magasins.