Réouverture des restaurants : à Bordeaux, Philippe Etchebest hésite entre prudence et enthousiasme

Ce mercredi 9 juin, avant-dernière étape du déconfinement : les restaurateurs et les cafetiers pourront accueillir des clients à l'intérieur. Le couvre-feu passe à 23 heures, avant une disparition, si tout va bien, le 30 juin. Le restaurant le Quatrième Mur rouvre après plusieurs mois de fermeture. Son chef, Philippe Etchebest, qui appelait en septembre dernier les restaurateurs à manifester contre les fermetures, se confie à France Bleu Gironde sur ses choix et son ressenti durant cette période.

France Bleu Gironde : Le Quatrième Mur rouvre ses portes demain. C'est la fin du cauchemar ?

Philippe Etchebest : En tout cas, on voit le bout du tunnel. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des collaborateurs et de moi-même de reprendre notre activité et sûrement aussi des clients de revenir au restaurant. Mais soyons prudents quand même. Il va falloir mettre en place des mesures et des règles à respecter pour que ça se passe bien.

Vous êtes prudent. Est-ce-que vous conservez aussi un peu d'amertume après ces mois de fermeture ?

Ça a été dur à encaisser. On a été montré du doigt, stigmatisé et la pilule a eu du mal à passer. Surtout qu'on avait mis en place toutes les mesures nécessaires, les gestes barrières, pour que ça se passe bien. Et malgré tout, on a été reconfiné. On a été refermé administrativement parce qu'on considérait que nous étions en partie responsables de la contamination. Forcément, il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à tout ça.

Pour certains restaurateurs bordelais, ça a été plus difficile que pour d'autres ?

Oui j'imagine. Certains ont fait de la vente à emporter, ça a été mon cas pendant le deuxième confinement. Maintenant, est-ce que tout le monde a pu subvenir à ses besoins ? On ne sait pas. Heureusement, il y a eu les aides et ça a permis de maintenir beaucoup d'établissements sous assistance respiratoire. Après, chaque établissement est différent. Peut-être que certains s'en sont sortis mieux que d'autres. D'autres étaient déjà en difficulté avant même le confinement. Pour eux, ça a été encore plus dur. C'est difficile de généraliser.

Y a-t-il déjà une liste d'attente pour venir dîner au Quatrième Mur ?

Le carnet de réservations se remplit bien et avec les journées ensoleillées qu'il va faire, c'est bien parce que je vais pouvoir exploiter à fond ma terrasse. Maintenant, il y a un peu cet aspect euphorique de la réouverture, qui, j'espère, va durer durant tout l'été, voire même toute l'année. Comme je dis toujours, ce n'est pas d'aller vite, c'est de durer qui est important.