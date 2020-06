Réouverture des restaurants à Dijon : "on est impatients de retrouver nos clients"

C'est le grand jour pour les restaurants, bars et cafés qui peuvent enfin rouvrir ce 2 juin après plus de deux mois de fermeture avec la crise du Covid-19. Mais pour beaucoup ce sera sans doute demain ou dans quelques jours car l'annonce du premier ministre est intervenue tardivement, .jeudi dernier. Pas facile du coup de tout remettre en route en si peu de temps, au Déclic à Dijon, l'établissement espère accueillir ses premiers clients mercredi midi, en attendant les derniers préparatifs s'accélèrent.

Derniers préparatifs pour le café-brasserie Le Déclic, place des Cordeliers à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une équipe impatient de reprendre

Michael Olanda, le responsable du café-brasserie de la place des Cordeliers est confiant, "j'ai eu la chance que toute mon équipe réponde présent." Alors depuis une semaine, à raison de dei-journée, "on s'est retrouvés pour faire de petits travaux, vérifier les stocks, réfléchir à l'organisation. Ça fait du bien de se retrouver, ça resserre les liens avent cette réouverture dans des conditions différentes".

Des séparations en plexiglass en salle

Et ce qui va changer c'est le port du masque pour les sept employés. Autre changement dans la salle, tout en longueur, Michael Olanda a commandé des séparations en bois et plexiglass, "elles sont assez imposantes car il faut vraiment que cela sépare les convives d'une table à l'autre mais elles sont tout en transparence, et on ne se sent pas enfermé." Le responsable ne les a pas encore installés en salle, il est en train de les repeindre car son objectif c'est de "faire en sorte que les gens ne les voient plus, qu'ils les oublient."

La salle doit être complètement réorganisée pour le retour des clients, au déclic à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des services plus longs

Car sur cinquante-quatre couverts, il ne pourra plus faire que la moitié. Son atout, c'est sa terrasse qu'il va pouvoir étendre un peu et pour compenser les pertes à venir, Michael Olanda a une autre idée. "On en a parlé avec l'équipe, on va servir plus tôt vers 11h30 et finir plus tard vers 15 heures, de façon à essayer de faire deux services complets.".

"On est très impatients" - Michael Olanda, le patron du Déclic

Les clients, eux aussi sont impatients, mais prudents aussi. Ce père de famille se dt "tenté" par un restaurant, mais peut-être un peu plus tard, "le temps de voir comment ça s'organise." Cet habitant du quartier lui, est plus catégorique, "j'ai hâte de retrouver nos petits commerçants du quartier et de se dire en rentant le soir on se fait un restau plutôt que de se faire à manger ! "