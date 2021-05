Réouverture des restaurants à Montpellier : "Pour nous, c'est un peu une seconde ouverture"

Ce mercredi 19 mai 2021, les restaurants avec terrasse sont autorisés à rouvrir. À Montpellier, le Bouche à oreille existe depuis le mois de février 2020. À cause du Covid-19, les gérants ont plus préparé de plats à emporter que de services à table. Pour eux, c'est le début d'une nouvelle aventure.

Ce mercredi 19 mai 2021 marque une nouvelle étape vers le retour à la vie normale. Les commerces dits "non essentiels" peuvent rouvrir. Les cafés, bars et restaurants avec terrasse peuvent accueillir leurs clients en extérieur, avec une jauge à 50% pour ceux qui ont plus de dix tables.

Une ouverture à la veille du premier confinement

Les gérants du Bouche à oreille, un restaurant situé dans le quartier des Arceaux de Montpellier, se sont lancés le 4 février 2020, soit quelques semaines avant le premier confinement. Pour Marie et Julien Sono, cette réouverture a une saveur particulière. "On va dire que c'est un peu une seconde ouverture, sourit le patron. Les gens commençaient à parler de nous. Du coup, le Bouche à oreille portait bien son nom. Et puis, tout s'est arrêté subitement. Alors les gens ne connaissent pas le resto..."

Avant le premier confinement, on a juste eu le temps de se faire connaître un peu avant que tout s'arrête - Julien Sono, gérant du Bouche à oreille

Rapidement, ils se sont mis à faire des plats à emporter avec, en moyenne, 15 à 20 commandes par jour. "Ce n'était clairement pas suffisant, avoue le gérant de 36 ans. D'autant plus qu'on ne peut pas vendre au même prix un plat à emporter et un plat sur place, ça va de soit. Et quand le service n'est pas à table, il n'y a pas toutes les dépenses additionnelles. Je pense aux boissons, au vin ou à la bière."

Les gérants ont dû aussi modifier toute leur organisation. "En fait, ce n'est pas le même métier, indique Julien Sono. On a dû partir sur de nouvelles recettes, notamment des burgers et des salades. Et anticiper, pour envoyer vite les plats. Mais les clients ont joué le jeu et ça faisait plaisir de les voir passer."

Une nouvelle aventure

Les gérants sont ravis de pouvoir rouvrir. Pour l'occasion, ils ont rénové leur terrasse : un revêtement en bois, protégé par un barnum. "Elle était affaissée et donc pas très utilisable, précise Julien Sono. Donc on a tout enlevé, on a tout refait et ça nous permet d'accueillir trois ou quatre clients en plus. Il fallait qu'on rentabilise au maximum!"

Si on ne continue pas à faire des plats à emporter, on va mettre quatre ans à se remettre à flots plutôt qu'un an - Julien Sono, gérant du Bouche à oreille

Avec cette installation, le Bouche à oreille peut accueillir 14 personnes, et seulement le midi : les gérants préfèrent n'ouvrir le soir qu'à partir du 9 juin, quand le couvre-feu sera décalé à 23 heures. En attendant, ils souhaitent continuer à faire des plats à emporter. "Ça va être compliqué, parce qu'il faudra gérer les deux en même temps, confesse Julien Sono. Mais c'est essentiel."

D'autant plus que l'Etat ne leur a pas encore versé toutes les aides. "Ils nous ont expliqué que c'était plus compliqué, rapporte Julien Sono. Comme on venait d'ouvrir, on serait les derniers à recevoir les aides. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça..." Le gérant reste enthousiaste. Pour ce mercredi 19 mai, le carnet des réservations est plein depuis une semaine.