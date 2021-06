Réouverture des restaurants : "Nous y sommes enfin !" se réjouit le chef étoilé de la Loire Michel Troisgros

Il était très impatient de rouvrir, après sept mois de fermeture. Michel Troisgros, le chef triplement étoilé de la Loire, peut de nouveau accueillir les clients dans ses trois établissements avec ce nouvel allègement des restrictions sanitaires ce mercredi 9 juin. "Nous y sommes enfin !", confie le chef ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire. "Aujourd'hui, c'est la fête... la fête du travail."

RÉÉCOUTER - Michel Troisgros, chef étoilé de la Loire Copier

Beaucoup de réservations pour ces prochains jours

En salles, c'est une jauge de 50% qui va s'appliquer : le midi et le soir, ce sont donc une trentaine de convives qui seront accueillis dans les trois établissements des Troisgros. "Concernant le reste du protocole, on reprend celui de l'an dernier, on gère. Il faut à la fois être bienveillant, chaleureux et en même temps, porter le masque. Nos clients doivent le porter lors de leurs déplacements, mais pas lorsqu'ils mangent bien évidemment", explique Michel Troisgros.

"On est en plein dans la saison touristique", enchaîne le restaurateur. "On sent que les Français ont envie de bouger, de sortir, de retrouver cette liberté. Donc nous avons pas mal de réservations, ça a commencé dès le 10 mai avec les annonces du président. Il y a une très belle promesse pour tout l'été et voir une partie de l'automne."

Le food truck Troisgros, "une belle opportunité"

Michel Troisgros tire également un bon bilan du food truck, "La Petite Cuisine", lancé fin mars par ses fils César et Léo. "On avait besoin de proximité avec nos clients et avec la population roannaise. On a tous vécu une formidable aventure, c'était vraiment une opportunité, parce que sinon jamais on ne l'aurait fait. Donc on s'est fait plaisir en faisant plaisir." Si le chef souhaite pour l'instant retourner à son cœur de métier, l'accueil et le service des clients dans ces établissements, il n'exclut pas un retour du camion rouge dans les rues de Roanne.