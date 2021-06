Réouverture des salles de sport : "les gens ont compris que bouger, c'est vital"

Après les terrasses des bars et des restaurants le 19 mai, ce sont désormais les salles de sport et les piscines qui rouvrent ce mercredi 9 juin. Une joie pour les pratiquants comme pour les gérants de ces structures, dont certaines sont restées fermées pendant de nombreux mois.

Il va de nouveau pouvoir accueillir les sportifs dans sa salle de CrossFit dès ce mercredi 9 juin. "Ça fait vraiment plaisir, surtout de revoir les gens", explique Jonathan Colombet, coach sportif et gérant de 100 Pourcent CrossFit à Saint-Just-Saint-Rambert, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin.

"Les gens ont compris que bouger, c'est vital. Les scientifiques le disent, le manque de lien social et le manque d'activité, ça génère du stress. Donc si on nous enlève les deux, on donne en gros un peu le bâton pour se faire battre", explique le patron de salle. "Donc ça fait plaisir de se retrouver, les gens vont pouvoir rester un peu après leur séance, échanger avec les autres, et ça c'est vraiment cool."

Aucun dispositif d'aide selon le patron

Jonathan Colombet avait déjà repris les cours de sport en extérieur depuis janvier, mais il va cette fois pouvoir le faire dans sa salle. "En plus, on a un nouveau complexe depuis septembre qui n'a pas trop pu servir pour l'instant." Selon lui, ces derniers mois n'ont pas été simples. "On a eu aucun dispositif d'aide, j'ai même eu plus de frais qu'avant. Après je garde le positif, les membres de ma salle m'ont vraiment suivi, donc par respect par rapport à ça, j'ai vraiment bossé pour faire en sorte qu'on puisse tenir. On a tenu, on continue à tenir et ça va très bien se passer."

Selon lui, le gouvernement n'en a pas assez fait pour aider les salles de sport. "Le vaccin et des masques, c'est bien, mais il faut aussi que les gens soient en bonne santé. Il faut aussi faire du préventif, et le sport permet ça."