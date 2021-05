Réouverture des terrasses à Amiens : trois bars du quartier Saint-Leu obligés de fermer avant le couvre-feu

Le quartier Saint-Leu d'Amiens a retrouvé sa festivité, et son vrai visage, ce mercredi 19 mai, avec la réouverture des terrasses. Du monde dans les rues pavées...peut-être un peu trop... A cause de l'affluence, et le non respect des règles sanitaires au fil des heures, la police a demandé à trois bars situés autour de la place du Don de fermer une heure avant le couvre-feu, soit vers 20 heures.

C'est le cas notamment du bar Le Living, situé rue des Bondes. "En début d'après-midi ça allait, raconte le patron Cyril Lopès. Mais au fur et à mesure les tables ont commencé à bouger, et la jauge de 6 par table parfois dépassée. L'alcool aidant ça empire les choses."

Situation "compliquée et stressante" à gérer : ce gérant préfère même fermer son établissement jusqu'à la réouverture effective prévue le 9 juin.

Dans certains restaurants, certains clients étaient encore attablés un peu après 21 heures. Mais selon la police d'Amiens, aucune amende n'a été dressée, ni dans les bars ni dans les restos, car tous les établissements étaient fermés à 21 heures 20.