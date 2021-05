Réouverture des terrasses : des Palois se lancent dans un "barathon" saison 2

Après plus de six mois sans bar, ni restaurant, des Palois ont vraiment voulu marquer le coup ce mercredi. Comme au premier déconfinement au printemps 2020, ils se sont lancés dans une deuxième tournée des terrasses du centre-ville.

Trois Palois, Tom, David et Florian, ont entamé une tournée des terrasses ce mercredi dans le centre-ville de Pau. Ils s'étaient déjà lancés dans l'aventure l'année dernière, lors du premier déconfinement au printemps 2020. Ce mercredi 19 mai, ils remettent ça et toujours dans la bonne humeur !

Une tournée des terrasses dès 7h30 ce mercredi matin

Après plus de six mois sans bar, ni restaurant, une nouvelle fois, ils ont voulu marquer le coup. Tom, David et Florian n'ont pas fait les choses à moitié ce 19 mai puisqu'ils ont spécialement posé une journée de congé pour honorer leur défi : une dizaine de terrasses depuis 7h30 ce mercredi matin.

La tournée du trio palois a ainsi débuté à 7h30 ce mercredi matin, sur la terrasse du bar des 7 Cantons à Pau. Ils ont commencé par une coupe de champagne pour fêter la fin du confinement dignement. Ensuite, du vin, de la bière, de la Suze... Car "au bout de trois cafés, ça commence à faire mal à l'estomac, alors que le reste c'est plus facile à digérer !" lance avec malice Tom, l'un des trois comparses.

Faire revivre le centre-ville de Pau

A travers leur tournée des terrasses, les trois Palois veulent aussi défendre _"cette ambiance bistrot du centre-ville"_, qu'ils chérissent tant. "C'est vraiment un vecteur social et c'est à sauvegarder, c'est le message aujourd'hui !" affirme Tom. Le bar des 7 cantons, qui a été leur première étape ce mercredi matin, est une institution centenaire à Pau.

David, Florian et Tom vont ainsi écumer une dizaine de terrasses paloises ce mercredi jusqu'à la fermeture, avant le couvre-feu de 21 heures.