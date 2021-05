Réouverture des terrasses : "Les habitants sont un peu à cran", dit la présidente du comité de quartier St-Leu

Deux jours après le retour des terrasses, les habitants du quartier St-Leu craignent une situation incontrôlable à mesure que les restrictions sanitaires sont levées. "On demande des médiateurs sur les terrasses, pas uniquement des policiers" pour assurer la sécurité, dit Christelle Waquet.

Deux jours après la réouverture des terrasses, les fin d'après-midi et début de soirée sont à nouveau animés quartier Saint-Leu à Amiens. Mercredi soir, trois bars ont dû fermer leurs portes en avance à la demande de la police, alors que la situation devenait difficilement gérable pour les patrons d'établissements - les terrasses étaient parfois un peu trop garnies, certains clients se rassemblant même devant les établissements pour trinquer, alors que la consommation doit se faire assise en ces temps de Covid. Pour tenter d'encadrer davantage les choses, la préfecture de la Somme a pris un arrêté jeudi soir pour interdire la vente à emporter d'alcool entre 18h et 21h quartier Saint-Leu.

Car au milieu des fêtards, il y a les habitants du quartier Saint-Leu, pour qui c'est le retour à un quotidien plus agité depuis deux jours : "_Les habitants sont un peu à cran, nous avons peur que cela reparte comme au premier déconfinement de juin 2020_, où ce sont des hordes sauvages qui arpentaient nos rues en hurlant, en cassant. Cette fois, il y a un couvre-feu relativement tôt... Mais c'est un peu mitigé", détaille Christelle Waquet, invitée de France Bleu Picardie ce vendredi 21 mai. La multiplication des points de rencontre dans le quartier - rue Edmond Fontaine, place du Don - ne facilite pas les choses.

"_Cela fait des années qu'_on réclame une homogénéisation des horaires des établissements pour éviter les transhumances par nos rues, le départ des fêtards vers les derniers bars ouverts. Il y a des regroupements, pas facile de respecter les distances, surtout avec le Covid, ce sont des rues étroites avec de l'eau : cela conduit le bruit également", explique la présidente du comité de quartier Saint-Leu. Autre doléance du comité : le retour des verres en verre, plutôt des verres en plastique recyclés style écocups, pour éviter que des clients ne quittent la terrasse avec leur consommation pour aller s'installer ailleurs.

Avec le couvre-feu, ça finit beaucoup plus tôt. Mais ce qui nous fait peur, c'est surtout fin juin, avec la levée totale du confinement

Du côté des autorités, qui ont échangé une bonne partie de la journée de jeudi, Christelle Waquet explique que le comité de quartier Saint-Leu "a rencontré la mairie d'Amiens il y a une quinzaine de jours, il y a des petites choses qui sont faites mais je pense que ce n'est pas suffisant : _on demande aussi des médiateurs, pas uniquement des policiers, il faut du monde sur le terrain_. On ne laisse pas les fêtards se mettre en danger", et il faut penser à la tranquillité des habitants, explique Christelle Waquet.

Alors que s'ouvre le week-end de la Pentecôte, "l'avantage, c'est qu'avec le couvre-feu ça finit beaucoup plus tôt... Mais ça va être progressif. Ce qui nous fait peur, c'est surtout fin juin, comment ça va évoluer" avec la levée totale du confinement, conclut la présidente du comité de Quartier Saint-Leu.