Réouverture des théâtres : "À ce moment précis, on oublie tout ce qu'on a traversé"

Après des mois de fermeture, le théâtre du Mas de la Comédie, au Crès (Hérault), a retrouvé son public, ce samedi 29 mai 2021. Les habitués, venus en famille ou entre amis, étaient ravis de retrouver l'ambiance du lieu. L'équipe du Mas de la Comédie est soulagée mais elle reste prudente. À cause des restrictions sanitaires, le théâtre ne peut pas tourner à plein régime.

Avant que la salle ne devienne complètement obscure et que les comédiens n'entrent sur scène, c'est la direction du théâtre qui a été chaleureusement applaudie. "Je ne vous explique même pas l'émotion", lance Ernault Vivien, directeur du théâtre, les yeux pétillants.

Même s'il est heureux de voir son théâtre revivre, Ernault Vivien reste prudent. "Le problème de la réouverture, ça reste quand même le couvre-feu et la jauge, explique-t-il. Le théâtre est excentré, ce qui en fait son charme mais ce qui ne permet pas non plus de proposer des représentations en semaine." Le Mas de la Comédie a choisi de ne proposer des spectacles que les week-end. "Ça représente un quart de la programmation", calcule Ernault Vivien. De plus, la salle de spectacle est réduite à une jauge de 35% : seules 70 personnes peuvent rentrer, contre 200 normalement.

Affiché devant le théâtre du Mas de la Comédie © Radio France - Clara GUICHON

"Normalement, on continuera à recevoir des aides, sourit Ernault Vivien. Et heureusement car sinon, on ne tiendrait pas." Pendant cette année compliquée, le théâtre a bénéficié d'aides de la part de l'Etat et de la Région. L'établissement n'est pas en danger. "C'est plutôt en terme moral que ça a été compliqué", explique Ernault Vivien. Le plus éprouvant pour lui : la fausse réouverture du 15 décembre 2020. "Je pense quand même que nos métiers, s'ils ne sont pas essentiels, sont au moins indispensables", conclut-il.