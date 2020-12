Réouverture des théâtres repoussée : « Encore un coup sur la carafe » pour le gérant du PréÔ de St-Riquier

Les cinémas, les musées et les théâtres resteront fermés au moins trois semaines de plus. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Les établissements recevant du public vont devoir garder le rideau baissé après le 15 décembre, contrairement à ce qui était prévu. Le nombre de cas de Covid-19 n'a pas suffisamment baissé.

"L'ascenseur émotionnel est retombé"

Un nouveau coup dur pour le monde de la culture : les salariés, artistes et gérants de salles espéraient pouvoir reprendre leur activité le 15 décembre. Mais ils devront patienter au moins jusqu'au 8 janvier. Une prolongation que Jean-Christophe Parquier redoutait. Il gère, avec Sandrine Lebrun, le Préô de St-Riquier, un café-théâtre de 120 places à une dizaine de kilomètres d'Abbeville. Il avait prévu de rouvrir son établissement le 18 décembre : "L'ascenseur émotionnel est retombé au fond du trou. C'est un nouveau coup sur la carafe. On était prêts, on avait prévu de reprendre avec un spectacle des "Jumeaux" (un duo d'humoristes originaire des Hauts-de-France, ndrl). _Le public avait réservé en masse_, on avait de belles séances en prévision. On avait même préparé un petit festival pour le jeune public avec trois pièces. Et voilà, on ne fera rien. J'ai cinq spectacles qui vont être annulés, soit quatorze représentations qui vont sauter."

Jean-Christophe Parquier - Le PréÔ de St-Riquier

Des gérants de théâtres dans le flou

Jean-Christophe Parquier est également Secrétaire général de l’Association des Théâtres Privés en Régions. Cette organisation, créée après le premier confinement, regroupe près de 80 théâtres un peu partout en France et veut aider les gérants de structures privées à faire entendre leur voix. Jean-Christophe Parquier s'interroge sur son avenir et sur celui de ses collègues : "On nous dit qu'on ré-étudiera la possibilité de rouvrir à partir du 8 janvier. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que je dois préparer ma soirée du 8 ? Est-ce que je fais venir les trois comédiens censés arriver de Nice pour cette représentation ? Ou est-ce que j'attends de nouvelles déclarations gouvernementales ? C'est une situation très compliquée à vivre pour les gérants de théâtres. Et économiquement, ce sont des pertes de chiffres d'affaires qui sont assez lourdes."

"Si on n'ouvre pas en janvier, notre saison est foutue"

Les acteurs du monde de la culture tablent sur une réouverture en tout début d'année prochaine. Une échéance vitale pour Jean-Christophe Parquier : "Le PréÔ est situé dans le Ponthieu, aux portes de la Baie de Somme. Pour nous, les mois de mars et avril marquent le début de la fin de la saison. Avec l'arrivée des beaux jours, on ne peut pas lutter contre l'appel du littoral. Boire un verre en regardant le soleil, c'est somptueux. Les gens ne vont pas s'enfermer dans des salles quand il fera beau, surtout après des confinements et je le comprends parfaitement. Donc, si _on n'ouvre pas en janvier, notre saison est foutue._"