Incendies en Gironde : neuf mois après le feu, les premiers campeurs de retours aux "Flots bleus"

Neuf mois seulement après sa destruction et l'évacuation de ses clients en pleine nuit sous la menace des flammes , le camping des Flots Bleus a rouvert ce lundi matin. Une vingtaine de clients ont posé leurs bagages dans les nouveaux mobil-homes ou sur les emplacements de ce camping de la Dune du Pilat connu pour avoir servi de décor au film "Camping" de Fabien Onteniente et avec Franck Dubosc. Seulement 50 % de la surface de l'établissement de plein-air est disponible pour le moment. Il n'y a plus beaucoup d'arbres, le paysage porte encore les stigmates du feu, mais les campeurs sont de retour.

"La nature va reprendre ses droits"

On envoie un signal fort en disant "on s'est relevé tel le Phénix qui renaît de ses cendres" affirme le propriétaire des lieux, Sébastien Cordier. Certains campeurs avaient réservé depuis bien longtemps. C'est le cas de Nathalie qui est venue des Vosges pour un stage de parapente sur la Dune du Pilat. Autour d'elle, le paysage est encore bien chamboulé, mais elle veut positiver : "C'est vrai qu'il n'y a plus d'arbres, mais la nature va reprendre ses droits. Nous, on aurait pu faire du camping sauvage, mais on tenait à venir aider cette entreprise et tous ceux qui ont œuvré à sa reconstruction".

Les quatre autres campings de la Dune du Pilat ont fait le choix de prendre un peu plus de temps pour reconstruire. Leur ouverture est prévue pour l'été.

