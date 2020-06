Réouverture du cinéma Darcy de Dijon : "c'est un moment volé au covid" commente Sébastien un spectacteur

Les cinémas avaient fermés leurs portes mi-mars à la faveur du confinement. Durant de longues semaines on se demandait quand est-ce qu'on pourrait de nouveau aller voir un film sur grand écran. Ils ont finalement rouverts le 22 juin dernier pour le plus grand bonheur de Sébastien et sa fille Alice.

Sébastien et Alice rongeaient leur frein depuis trois mois ! Ce mardi enfin ils ont pus retourner au cinéma. Ils sont allés voir De Gaulle avec Lambert Wilson au ciné Darcy de Dijon.

"On s'est lavé les mains au gel hydroalcoolique. Il y avait des distances de sécurité à respecter avec la personne à l'entrée" commente Sébastien Barnoud. Ce passionné de cinéma, âgé de 49 ans et originaire de Villebichot près de Dijon s'est rendu ce mardi au cinéma Darcy. Une première depuis trois mois.

Réouverture après de longues semaines de confinement

On craignait que pour ces établissements culturels, le 14 mars dernier, ne fut en quelque sorte "la dernière séance" comme le chantait Eddy Mitchell. Mais finalement après de longues semaines de confinement, ça y est, ils ont enfin rouverts leurs portes au public ce lundi 22 juin !

"Le cinéma est toujours magique !"

Et c'est un véritable délice pour Alice, 13 ans, la fille de Sébastien même s'il y a quelques petits changements. "On sait très bien qu'il faut garder la distanciation avec les autres personnes. Malgré tout on a retrouvé l'ambiance du cinéma, c'est toujours magique !"

Au début de la séance, Alice et son papa, se sont retrouvés seuls dans la grande salle ! Au final ils étaient 10 spectateurs, il faut dire qu'il faisait très beau ce mardi sur Dijon. - SB

Le De Gaulle de Lambert Wilson

En ce mardi très ensoleillé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle pour aller voir le film "De Gaulle" avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. Un film que le papa et sa fille avaient prévus d'aller voir avant le confinement. Il faut dire que Sébastien et Alice sont de grands fans de cinéma où ils se rendent habituellement deux fois par mois.

"C'est un moment qu'on a volé au covid"

"Quand on est entré dans la grande salle de 500 places on s'est retrouvé seuls, ça laisse un sentiment de vide. Mais petit à petit d'autres personnes sont arrivées, au final on devait être dix. L'important c'est qu'on a passé un bon moment tous les deux. C'est un moment qu'on a volé au covid" commentait Sébastien à l'issue de la séance.

→ Ce mercredi 24 juin, France Bleu consacre une journée spéciale aux salles de cinéma, deux jours après la réouverture de la plupart d'entre elles. Une journée pour faire le point mais surtout pour fêter le cinéma et les salles, lieux privilégiés pour découvrir les films dans les meilleures conditions.