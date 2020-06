Réouverture du refuge SPA de Poitiers : "Nous lançons un SOS aux Poitevins"

Enfin l'heure du déconfinement pour les toutous Lecky, Chanelle, Chopper, Canto, Jade ou encore Jerry... Après plus de trois mois de fermeture, le refuge SPA de Poitiers rouvre ses portes ce mercredi 1er juillet dans des conditions sanitaires particulières. Alors qu'une centaine de chiens et trois cents chats attendent désespérément de trouver leur famille d'accueil, les adoptions vont pouvoir reprendre mais uniquement sur rendez-vous.

On est content de pouvoir réouvrir au public.

"L'accès se fera librement pour pouvoir venir voir les animaux, déposer des dons, des croquettes ou du linge, dont on a grand besoin", explique Caroline Langlois, la responsable de la communication au SPA de Poitiers.

Le masque est obligatoire

En revanche, en ce qui concerne les adoptions, le refuge "demande aux gens de prendre rendez-vous, ce qui nous permettra de préparer le contrat d'adoption. D'un point de vue administratif, ça nous fera gagner du temps et ça permettra aussi de réguler les flux et éviter qu'il y ait trop de monde en même temps au refuge."

L'été, un temps de chien pour les animaux de compagnie

Jamais le refuge SPA de Poitiers n'avait été fermé aussi longtemps. Un confinement qui a été rude pour la soixantaine de bénévoles pour qui le refuge est une deuxième maison. Mais aussi pour les animaux. "Les conséquences, c'est que l'on a eu une chute des adoptions, une baisse des dons également, les chiens notamment sortaient moins et les chats avaient moins de caresses, ce qui a été très difficile pour eux", raconte Caroline Langlois.

Nous lançons un SOS

A peine sorti du confinement, le refuge SPA de Poitiers va connaître deux mois estivaux tout aussi éprouvants. "C'est vrai que l'on a, de fait, beaucoup d'abandons d'animaux tous les étés et en plus on a l'arrivée des chatons. L'été, c'est la période où les chats se reproduisent énormément. Donc ça va être une période critique et en plus de tout ça, on a des étés de plus en plus chauds", craint la responsable du refuge.

Le refuge SPA de Poitiers lance un appels aux dons. "Nous avons besoin de familles d'accueil, pour chats, chatons et chiens, précise Caroline Langlois. Besoin aussi de dons en croquette, en tissus et linges. Nous recherchons aussi des petits bassins et bacs en plastique pour hydrater les animaux cet été. Et bien sûr, des besoins en dons financiers et en bénévoles."

On a vraiment besoin d'un gros coup de main !

Pour prendre rendez-vous pour une adoption, le refuge SPA de Poitiers est joignable au 05.49.88.94.57 et par mail à contact@spa-poitiers.fr

Ouvert de 14h à 18h du lundi au samedi, le refuge SPA de Poitiers est situé rue de la Poupinière. © Radio France - Jules Brelaz