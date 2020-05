Réouverture du Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe : cette fois c'est la bonne

En Haute-Loire le Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe est de nouveau accessible toute la journée depuis ce samedi 30 mai. Pourtant, le site a été l'un des premiers à ouvrir à la fin du confinement, dès le 11 mai après-midi.

Sébastien Falcon, responsable du pôle exploitation de la SEM CAP Tourisme 43, en charge du site, pensait qu'il pouvait rouvrir sans problème d'après le discours du premier ministre sur le déconfinement.

Nous n'avons pas la dimension du Louvre, ou du Mont Saint-Michel - Sébastien Falcon

"Avec une échelle bien plus petite, et cette saison une clientèle locale, cela nous a donné envie de reprendre un minimum d'activité" explique-t-il. Les visites reprennent alors, avec toutes les précautions nécessaires, le gel, le masque obligatoire, et les distances de sécurité.

Le port du masque est obligatoire pour visiter le Rocher Saint-Michel © Radio France - Margaux Caroff

Deux semaines d'activité sans autorisation de la préfecture

Sauf que la préfecture n'a jamais délivré de dérogation. Un oubli administratif constaté deux semaines plus tard. Le 26 mai, le Rocher Saint-Michel ferme de nouveau ses portes pour trois jours, le temps d'obtenir le fameux papier.

Un faux départ nuancé par Sébastien Falcon : "On ne peut pas parler de cafouillage, on peut simplement parler de conditions exceptionnelles, de mesures exceptionnelles. A partir de là on s'est adaptés, en ouvrant dans un premier temps, en refermant ensuite, jusqu'à l'obtention de cette ouverture officielle."

Pour l'instant le Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe ne fait pas le plein. La prochaine étape c'est le 2 juin avec la fin de la limitation de déplacement à 100km et le retour espéré des touristes.