Réouverture du zoo de Pessac : une visite désormais en sens unique

Le propriétaire du Zoo de Pessac Mathieu Dorval est soulagé. Après 2 mois de fermeture, les visiteurs reviennent nombreux depuis ce jeudi matin dans son parc. "La fréquentation est quasiment équivalente à celle de l'année dernière, alors que nous n'avons eu l'autorisation de rouvrir par la préfecture que très tardivement, nous n'avons donc pas eu le temps de communiquer comme nous l'aurions souhaité" explique-t-il. Une réouverture qui n'a pu se faire qu'à la condition de mettre en place des mesures sanitaires très strictes.

Une visite en sens unique et un masque obligatoire

Désormais la visite du zoo qui pouvait se faire sous forme d'une promenade libre auparavant, ne se fait plus qu'en sens unique, et ce afin d'éviter que les gens ne se croisent. "Mais rassurez-vous", précise Mathieu Dorval, "vous pourrez faire si vous le souhaitez un 2ème tour".

Par ailleurs, comme dans de nombreuses structures accueillant du public, le masque est obligatoire pour les adultes et pour les enfants à partir de 12 ans.

Un avenir en sursis

Une euphorie de la réouverture qui ne fait pas oublier malgré tout au responsable du parc l'épée de Damoclès qui pèse sur ses épaules. Car pour passer cette période difficile de fermeture, le parc a dû puiser dans ses réserves. "Nous attendons comme beaucoup d'entreprises," explique Mathieu Dorval, "les aides promises par l'Etat qui vont nous permettre de survivre". Même si le patron explique que les vraies difficultés, si elles doivent arriver ne seront là que l'hiver prochain. "Tout dépend en fait de la saison touristique qui s'annonce. Si nous arrivons à refaire notre trésorerie, tout ira bien, sinon...".

Un contexte dans lequel le patron du zoo refuse cependant d'augmenter ses prix. "Beaucoup d'entreprises le font mais moi j'estime que ce ne sont pas nos clients qui doivent payer. Le risque de faire ça en plus, une fois la crise passée, c'est d'être tenté de maintenir ces prix, et ça non plus je ne le veux pas' conclut le patron.

Zoo de Bordeaux Pessac, ouvert tous les jours

Les weekends et jours fériés de 9h30 à 18h30, la semaine de 10h à 18h.