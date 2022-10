Réouverture fin février pour la piscine Talleyrand, à Reims

C'est une nouvelle rassurante pour l'avenir de la piscine Talleyrand, implanté depuis de nombreuses années dans le centre-ville de Reims. La réouverture est annoncée pour le 27 février 2023, après les vacances scolaire. Cette annonce, début octobre, avait suscité beaucoup d'émotion chez les familles, qui n'avaient pu bénéficier que de quelques séances en ce début d'année scolaire. Une pétition avait été mise en ligne , avec, aujourd'hui, plus de 1 600 signataires.

Ce choix, de fermer cette piscine, est dû à la volonté de la Ville de réduire autant que possible les dépenses énergétiques en raison de la crise. La fermeture, qui va durer quatre mois, va permettre d'économiser 596 000 kWh, soit 10 % de la consommation annuelle de l’ensemble des piscines. Les équipements, qui datent de 1930, vont aussi être changés.

Quelques difficultés pour les familles en centre-ville

Un choix qui serait aussi le moins impactant pour le public, car l'infrastructure comptait le moins d'heures de natation pour les scolaires et les clubs, et sa proximité avec l'UCPA a dû jouer en sa défaveur. Les portes vont donc se fermer ce dimanche 23 octobre. Les nageurs vont être transférés à la piscine des Thiolettes, à l'extrémité est de la ville, ce qui engendre quelques problèmes pour les familles que Francis Bartholomé, président du stade de Reims natation, tente de régler au cas par cas : "La première, ce sont les contraintes de créneaux. Nous ne pouvons pas transférer la même heure à un autre endroit. La deuxième, c'est que les liaisons avec le centre-ville, en période hivernale et pour les jeunes enfants, ne sont pas évidentes." Et même s'il voit cette réouverture comme une bonne nouvelle, il espère "pouvoir faire toute l'année complète aux Thiolettes afin de ne pas modifier les habitudes et comportements des familles." Le président du stade de Reims natation espère aussi que cette annonce ne sera pas à double tranchant : "Il ne faut pas que les familles se disent qu'ils n'iront pas aux Thiolettes pour revenir en mars, car un écart important de quatre mois va se créer entre les enfants". Seulement une dizaine de personnes, sur plus de 500, lui ont fait part des difficultés qu'ils allaient rencontrer.

Les autres piscines gérées par la ville (Orgeval, Louvois, Château d’Eau, Thiolettes) ainsi que l’UCPA resteront ouvertes. Ils doivent cependant baisser la température de l'air et de l'eau de 2 degrés.