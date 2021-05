Cures thermales en Savoie : une réouverture possible le 19 mai, mais ça s'annonce compliqué

Les cures thermales, qui sont fermées depuis six mois à cause de la pandémie de Covid-19, pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes, a indiqué lundi l'organisme qui représente le secteur. "A la suite d'un arbitrage du Premier ministre et du président de la République ce jour, le ministère de l'Économie et des Finances nous informe que les 113 établissements thermaux, fermés depuis le 25 octobre dernier, sont autorisés à rouvrir à compter du mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes", a annoncé le Conseil national des établissements thermaux (CNETh) dans un communiqué.

Avec les nombreux thermes présents, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Pays de Savoie. Mais c'est également un peu juste. D'après Florian Hugonet, le directeur du Domaine de Marlioz à Aix-les-Bains, "c'est difficile de pouvoir rouvrir le 19 mai puisqu'il nous reste qu'une quinzaine de jours."

"Le thermalisme, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en marche. Les curistes doivent d'abord réserver leur transport et leur hébergement pour réserver leur cure. Etant donné le peu de délai, il y a très peu d'établissements thermaux qui, à mon avis, vont ouvrir le 19 mai." - Florian Hugonet, directeur du Domaine de Marlioz

La bonne nouvelle : une jauge à 50%

Pour Florian Hugonet, la bonne nouvelle c'est la jauge de curistes qui a été annoncée. "On devait avoir une jauge limitée à 35% jusqu'au 30 juin, mais au final on passe à 50% dès le 19 mai." Cependant, il estime que la réouverture de son domaine aura lieu en juin. "Aujourd'hui on est plutôt sur le 9 juin. on réfléchit à l'avancer au 1er juin mais rien de définitif. On attend de voir ce que vont nous dire les curistes cette semaine et si on a assez de monde entre le 1er et le 9 juin pour ouvrir, ou non."

110 millions d'euros de pertes

Ces derniers mois, le secteur du thermalisme s'est alarmé à plusieurs reprises des conséquences des deux périodes de fermeture, de mars à juin pour le premier confinement, puis depuis fin octobre. Selon le CNETh, les établissements thermaux, qui représentent 10.000 emplois directs et 100.000 emplois indirects, ont enregistré 110 millions d'euros de pertes en 2020. Leur fréquentation a chuté de près des deux tiers . On comptait 580.000 curistes en 2019, contre 200.000 en 2020. Ils bénéficient toutefois du fonds de solidarité et ont été inscrits sur la liste des activités pour lesquelles les coûts fixes peuvent être pris en charge, à l'image des stations de ski.

Le 19 mai est la date prévue pour la deuxième étape de l'allègement des mesures de restriction annoncé la semaine dernière, à savoir le couvre-feu repoussé à 21h, la réouverture limitée des commerces, cinémas, musées, théâtres et terrasses des bars.

Avec AFP.