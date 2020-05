Réouvertures des crèches municipales à Nancy le 11 mai dans "les meilleures conditions possibles"

Qu'il s'agisse des crèches Clodion, Osiris, Jeanne Wünschendorff, des multi-accueils Boudonville, David Abensour, Jeanine Bodson, de la crèche familiale et des haltes-garderies Clodion, des Tamaris et René II, les dix structures d'accueil petite enfance gérées par la Ville de Nancy rouvriront leurs portes lundi 11 mai. L'annonce a été faite ce mardi.

La municipalité s'appuie pour cela sur l'expérience de la crèche Osiris qui accueille depuis le début de la crise sanitaire des enfants, notamment de soignants. "Nous avons accueilli trois groupes de 10 enfants sur les différents étages de la crèche. Tout s'est très bien passé tant du point de vue des enfants que de la part du personnel qui est vraiment très très professionnel", souligne Elisabeth Laithier, adjointe au maire de Nancy en charge de la politique familiale et de la petite enfance.

Quelles sont les conditions de réouverture des établissements ? Les enfants seront accueillis par groupe de 10. Seront considérées comme prioritaires les familles de soignants, de policiers, gendarmes, pompiers, enseignants, les familles dont les parents ne peuvent pas télétravailler et les familles suivies par le Centre communal d'action sociale.

Hygiène des locaux

Les structures d'accueil subissent un "grand nettoyage" et la désinfection en cours prendra fin ce jeudi soir, veille du week-end du 8 mai. Au quotidien, les locaux seront nettoyés et désinfectés deux fois par jour. "Les sanitaires, poignées de portes, rampes d'escalier, halls d'entrées, vestiaires pour les enfants feront l'objet d'un entretien supplémentaire plusieurs fois dans la journée", précise Elisabeth Laithier.

Nous utiliserons des produits labellisés, le nettoyage vapeur et puis l'aération aura une place importante dans le respect de l'hygiène, on n'y pense pas assez souvent

Protocole sanitaire pour les personnels

Les puéricultrices, auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants et tous les professionnels de la petite enfance employés par la Ville de Nancy - ils sont environ 250 - auront un contrôle de température à la prise de poste. "Si elle est supérieure à 38°, retour au domicile pour un avis médical", indique Elisabeth Laithier. Le port du masque chirurgical sera obligatoire, à raison de deux par jour. La tenue de travail sera quotidienne, mise et lavée sur place pour éviter les transports de virus. Le lavage des mains à l'eau et au savon sera privilégié mais du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des personnels. Enfin, le port de gants à usage unique sera obligatoire pour le change des enfants et l'entretien du linge.

Protocole pour les parents

Ils devront arriver sur place avec un masque, se laver les mains et se verront remettre des sur-chaussures à usage unique.

Et les enfants ?

Les petits se laveront les mains à l'entrée de la structure et plusieurs fois par jour. Il y aura aussi un contrôle de température. Les groupes de 10 ne seront pas mélangés. Les repas seront échelonnés, les lits espacés. Les jeux et jouets en bois ont été mis de côté car ils ne sont pas facilement lavables ou désinfectables. "Si la météo le permet, nous allons faire sortir les enfants dans nos espaces extérieurs, groupe par groupe", ajoute l'élue.

"Nous allons porter une grande attention aux petits parce que cela fait deux mois qu'ils ne sont pas allés à la crèche, ça risque d'être compliqué pour certains. ll faudra les rassurer, jouer avec eux avec la plus grande prudence sanitaire", explique Elisabeth Laithier. Pourra-t-on éviter les contacts ? "Non, avec les tout-petits, on ne pourra pas, bien évidemment. Mais avec un lavage de mains systématique avant chaque repas ou biberon, je pense que tout est mis en place pour cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Il faut trouver le bon équilibre entre l'accueil bienveillants des enfants, la qualité relationnelle et le respect des consignes sanitaires.

Les structures municipales petite enfance à Nancy accueille en temps normal environ 1.500 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans.