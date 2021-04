Réouvertures : le soulagement du monde de la culture en Bretagne

Les cinémas, théâtres et salles de spectacles avec public assis devraient pouvoir rouvrir le 19 mai en jauge limitée. Un soulagement pour le monde de la culture en Bretagne, après de longs mois de fermeture.

Les cinémas vont pouvoir rouvrir leurs portes après plus de 200 jours de fermeture (image d'illustration).

Ils attendaient impatiemment d'avoir une date. Ce sera le 19 mai pour les cinémas, les théâtres et les salles de spectacles. Une réouverture annoncée par le président de la République dans un entretien avec la presse quotidienne régionale. Cette réouverture se fera avec une jauge de 800 personnes en intérieur.

Un soulagement pour les professionnels de la culture concernés. "Ca fera 200 jours de fermeture des cinémas, il était temps que ça puisse rouvrir" explique Yves Sutter, le PDG du groupe Cinéville, qui gère 16 cinémas dans le grand-ouest dont la majorité en Bretagne. "On est content pour nous, mais aussi pour les producteurs, les éditeurs de film parce qu'ils ont travaillé pendant qu'on était fermés."

Une joie aussi à l'idée de retrouver le public dans les salles. "On sait qu'on manque aux spectateurs. Partager des émotions avec d'autres ça manque considérablement à la population." Pas d'inquiétude à avoir sur la disponibilité des films à projeter selon Yves Sutter, "les tournages en France n'ont quasiment pas été interrompus. Et puis il y a 14 mois de stock de films américains qui attendent de sortir. Il y aura une offre très dense et très variée. Dès la mi-juin il y aura une profusion de films."

Un moment de bonheur presque difficile à croire.

Joie partagée par le monde du théâtre. "C'est du bonheur", résume simplement Ghislaine Gouby, directrice des scènes du Golfe et des théâtres de Vannes et d'Arradon. "Un moment de bonheur presque difficile à croire tant il était attendu." Le temps est déjà à la préparation de la programmation pour Ghislaine Gouby et son équipe.

Avec peut-être dans les prochains jours une résidence de Jane Birkin et Etienne Daho. "Nous serons prêts, nous équipe du théâtre. Est-ce que les artistes que l'on devait accueillir le seront à partir du 19 mai ? C'est une autre question. On est dans un temps de consultation et de travail chacun à notre place."