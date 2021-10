Réparation de L'Hermione : les savoir-faire basques mis à contribution

L'Hermione va rester au moins un an à Bayonne.

La réplique historique de la frégate de La Fayette est en cale sèche dans le port de Bayonne depuis le 16 septembre. En raison d'un champignon, une partie de sa coque va devoir être réparée. En attendant, elle va ouvrir au public à partir de ce samedi. L'occasion pour les visiteurs de découvrir de près le navire, alors que le Pays Basque va grandement contribuer à ses réparations.

La réplique du navire de guerre français, un trois-mât en service à la fin du XVIIIe siècle, est actuellement en cale sèche à Bayonne pour des réparations. © Radio France - Simon Cardona

Des matières premières aux visiteurs

"Le Nouvelle-Aquitaine est une région forestière, nous ne doutons pas de notre capacité à trouver du bois proche de Bayonne" explique Olivier Pagézy, présiednt de l'association Hermione - La Fayette. À l'instar de la filière, de nombreuses compétences locales vont être mises à contribution pour restaurer le bateau. "Il y a un savoir-faire, ici, qui fait que les promoteurs ont fait le choix de la côte basque" opine Yves Ugalde, adjoint à la culture à la mairie de Bayonne, qui cite entre autre l'exemple de la chaudronnerie de la Sarem à Anglet.

Il y a un savoir-faire, ici, qui fait que les promoteurs ont fait le choix de la côte basque - Yves Ugalde, adjoint à la culture à la mairie de Bayonne.

La présence de L'Hermione, c'est aussi l'occasion pour les jeunes apprentis de se former. "Les élèves du lycée maritime de Ciboure, ou les Compagnons du devoir par exemple, vont pouvoir se former sur le chantier, cette transmission est très importante" acquiesce Emilie Beau, directrice générale de l'association L'Hermione - La Fayette. "De plus, les recettes des visites seront utilisées pour couvrir les réparations" renchérit Olivier Pagézy.

L'Hermione en cale sèche au port de Bayonne © Radio France - Anthony Michel

Ainsi, des matières premières aux visiteurs, tout le monde participe aux réparations du navire. Si bien que quand L'Hermione reprendra la mer, dans un an environ, elle emportera avec elle une petite partie du Pays Basque.