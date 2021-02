Repas à 1 euro : un coup de pouce bienvenu pour les étudiants de l'UPPA

Depuis le 25 janvier, les restaurants universitaires proposent des repas à 1 euro à tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Un prix imbattable qui remporte du succès sur les campus d'Anglet et de Bayonne.

"Manger à ce prix-là, franchement, c'est imbattable; entrée plat dessert avec du pain, il n'y a pas mieux" souligne Bixente, en troisième de compta-gestion, à la sortie du restaurant universitaire d'Anglet, son déjeuner à emporter en main. Depuis une semaine, tous les restaurants universitaires proposent des repas pour la modique somme de 1 euro, contre 3 euros 30 auparavant.

Depuis septembre, les étudiants boursiers en bénéficiaient. Mais le gouvernement a décidé d'étendre ce prix à tous les étudiants, quelque soit leur condition de ressources, et ce pour lutter contre la précarité étudiante qui ne cesse d'augmenter avec la crise sanitaire. "Certains ont été durement affectés" confirme Emmanuel Vernadine, directeur adjoint du Crous de la côte basque. "Notamment les étudiants qui travaillaient et avaient un petit job dans la restauration, ils se retrouvent sans ressource. Ce repas à 1 euro est bienvenu pour leur budget."

Du bien au porte-monnaie... et au moral

Une mesure qui fait du bien également à leur moral, confie Laura, en 3ème année de licence : "Ca nous fait sortir, car en L3 on ne sort toujours pas de chez nous, tout les cours sont en distanciel... Pour peu que les cours se terminent à 17h50, avec le couvre-feu, on ne sort plus ! Et au moins, ici c'est varié." Varié, et fait maison. Car avec la réorganisation des effectifs due à la crise sanitaire, les cuisiniers des campus de Bayonne et d'Anglet cuisinent désormais davantage de produits frais.

Repas à 1 euro pour les étudiants : reportage sur le campus Montaury à Anglet Copier

Pour bénéficier des repas à un euro, une seule condition : avoir un compte Izly, pour effectuer les paiements. Pour s'adapter au couvre-feu les étudiants peuvent emporter 2 repas par jour, pour le midi et pour le soir. Plus d'informations sur le site du Crous Bordeaux Aquitaine.