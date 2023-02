Repas à un euro pour les étudiants : qu'ont voté les députés de l'Indre et du Cher

Ca s'est joué à une voix. 183 députés ont voté pour l'instauration du repas à un euro pour tous les étudiants, sans condition de ressource, proposition de loi défendue par le groupe socialiste. Et 184 ont voté contre. Le texte est donc rejeté.

En Berry, quatre de nos députés n'étaient pas en séance au moment du vote. Nicolas Forissier (LR) était au conseil régional et explique avoir donné pouvoir à l'un de ses collègues pour voter. François Jolivet (Horizon) et Loïc Kervran (Horizon) étaient absents. François Cormier-Bouligeon (REN) assure qu'il était en commission au moment du vote, mais que de toutes façons "il aurait voté contre". Nicolas Sansu (PCF, Nupes) est le seul à s'être exprimé lors de ce vote. Il était favorable au texte.

"On n'a jamais vu une telle précarité dans le monde étudiant, entre le prix des loyers, celui des denrées alimentaires... c'est lamentable ! On voulait juste offrir un repas à un euro, midi et soir, à ceux qui en ont besoin". Le député NUPES ne décolère pas face à l'argument des opposants au texte qui estiment qu'un tarif unique est par nature injuste.

"Le système des bourses est fait pour corriger cela !" s'agace Nicolas Sansu.

Mais François Cormier-Bouligeon insiste : "C'est nous qui avons instauré le repas à un euro pour les étudiants boursier, trois euros pour les autres. C'est déjà largement subventionné par l'Etat ! Mais ce serait injuste d'aider les enfants de millionnaires au même titre que les enfants boursiers".

Le député Renaissance du Cher assure avoir lui-même été un étudiant salarié, "J'étais dans une situation difficile et il aurait été normal que je bénéficie de ces repas à un euro". Mais il n'était pas boursier. Et donc aurait été exclu de cette proposition.

